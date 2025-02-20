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Kerimcan Durmaz tahliye edildi | "Bu sefer istediğim şampanya gelmedi" diyerek duruşmada anlattı

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Son dakika haberi... 8 Ocak'ta tutuklanan Kerimcan Durmaz, bugün hakim karşısına çıktı. Hakkında "zincirleme şekilde yasa dışı bahsi teşvik etme" suçundan bir yıl üç aydan, beş yıl üç aya kadar hapis cezası talep edilen Kerimcan Durmaz tahliye oldu. Durmaz'ın savunmasında dikkat çeken detaylar...

Kerimcan Durmaz tahliye edildi | "Bu sefer istediğim şampanya gelmedi" diyerek duruşmada anlattı

Son dakika haberi... 8 Ocak'ta tutuklanan Kerimcan Durmaz, bugün hakim karşısına çıktı. Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında 'Yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında fenomen 7 Ocak'ta gözaltına alındı. Durmaz, 8 Ocak'ta tutuklanmıştı. Durmaz hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Tüm dosya kapsamı ve deliller ışığında 'Zincirleme şekilde yasa dışı bahse teşvik etme' suçunun işlediğine kanaat getiren cumhuriyet savcısı, Kerimcan Durmaz'ın 1 yıl 3 aydan, 5 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

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"AYLIK GELİRİM 500 BİN TL"

Durmaz mahkemedeki savunmasında "Aylık gelirim 500 bin TL, sanatçıyım. Ben, menajerim tarafından bir telefon aldım, bana Malta’da bulunan bir gece kulübünden konser teklifi geldiğini söyledi. Kabul ettim, YouTube kanalıma içerik çekebileceğimi düşündüm ve arkadaşım Samet’le birlikte Malta’ya gittim. YouTube videoları çektim, sahnem geldi, sahneye çıkacağım zaman arkamdaki LED ekranlara yansıtılabilmesi için USB’yi görevlilere verdim. Fakat haberim olmadan yasa dışı bahis reklamı görseli yansıtmışlar. Ben bunu Instagram’da ismimi etiketleyerek yapılan paylaşımlardan gördüm. Ben normalde yaptığım tüm sahne performanslarına ekibimle gidiyorum, ancak ekibimin vizesinin olmaması sebebiyle tek gittim. Ekibimdekiler orada olsaydı, söylerdi ve beni sahneden indirirdi." dedi.

"İSTEDİĞİM KADAR ŞAMPANYA GELMEDİ"

Kerimcan Durmaz ifadesinin devamında şunları söyledi:

İddianamede geçen ‘Hani casinolar felan’ söylemimle ilgili söylemek istediğim şey şu: Bana normalde çok fazla şampanya geliyor ama bu sefer istediğim şampanya gelmedi. Ben otelde casino olduğunu öğrendim. 'Hani casinolar felan?’ tarzında bir söz söyledim, ama istediğim şampanyayı söylediğim yer kesilerek dosyaya konulmuş. Sahnede benim arkamdaki yasa dışı bahis reklamını gördüğüm iddia edilmiş ama görmedim. Benim arkamı dönme sebebim, şampanyamı getiren kızlara teşekkür etmekti. Gecenin çok ilerleyen saatleriydi, çok yorgundum, dans ediyordum, şarkı söylüyordum. Zaten teknik olarak da görebileceğim yerde değildi, işin teknik kısmıyla o an ilgilenebilmem mümkün değildir. Hayatım boyunca yasa dışı bahis oynamadım. Mesleğim gereği birçok ülkede sahnelere çıkıyorum. Ben bu suçu işlemedim, tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti Durmaz tahliye edilmesine karar verdi.

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Tahliye haberini fenomenin yakın dostu Samet Liçina sosyal medyadan duyurdu.

Ekran görüntüsü 2025-02-20 150421Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kerimcan Durmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Niye aldınız niye serbest bırakıyorsunuz bu ülkede hukuk sistemi çökmüştür
çok mu önemli bu şahıs
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