Soner Olgun’un ölümünün ardından ihmal iddiası! Eski eşi canlı yayında açıkladı

Bir süredir kanser tedavisi gören usta sanatçı, 16 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Pankreas kanseriyle sürdürdüğü mücadeleyi kaybederek 67 yaşında aramızdan ayrılan usta müzisyen, besteci ve söz yazarı Soner Olgun için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilmişti.

Törenin ardından Soner Olgun'un cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi. Camide düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşanırken, sanatçının eski eşi Özlem Koldaş tabuta sarılarak gözyaşlarına boğulmuştu.

ESKİ EŞİNDEN "DOKTOR İHMALİ" İDDİASI

Eski eşinin vefatının ardından bir televizyon programına katılan Özlem Koldaş, tedavi sürecinde doktor ihmali olduğunu iddia ederek dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"ÇOK CİDDİ BİR İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Üç yıldır yaptığı araştırmalar sonucunda doktor ihmali olduğunu düşündüğünü belirten Koldaş, sanatçının kan değerlerinde kısa sürede büyük değişiklik yaşandığını söyledi. Olgun'un üç ay önceki kan tahlillerinde açlık şekeri ve hemoglobin A1c değerlerinin normal olduğunu, üç ay sonra ise açlık şekerinin 580'e, hemoglobin A1c değerinin 16,1'e yükseldiğini ifade etti. Koldaş, sanatçıya insülin verildiğini ancak altta yatan nedenin yeterince incelenmediğini öne sürdü.

"ÇOK ZAMAN KAYBETTİK"

Ameliyat aşamasına gelindiğinde uzak metastaz bulunduğunu ve hastalığın bu noktada dördüncü evrede olduğunu dile getiren Koldaş, erken dönemde gerekli incelemeler yapılsaydı farklı bir tedavi sürecinin mümkün olabileceğini savundu. Sanatçının yaklaşık 1,5 yıl kemoterapi gördüğünü ve ağır hastane süreçlerinden geçtiğini söyledi.

"BU SÜRECİN ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUM"

Kan şekeri değerlerindeki ani değişimin yeterince araştırılmadığını belirten Koldaş, "Ben bunun araştırılmasını istiyorum. Bu testin yapılmaması çok büyük ihmal" diyerek sürecin incelenmesi çağrısında bulundu.