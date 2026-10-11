Su Atacan Londra'da üniversiteye başladı! Yasakları duyunca isyan etti

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Londra'da oyunculuk okumaya gitti. Üniversitenin ilk yılına başlayan Su Atacan okulun koyduğu kurallarla şaşkına döndü.

'Her şey yasak, resmen isyanlardayım' diyen Su Atacan'ın paylaşımı sosyal medyada konuşuldu.

Okulundaki kuralları tek tek sıralayan Su Atacan, küpe, kolye ve yüzük takamadıklarını söyledi. Bileklik ve saatin de yasak olduğunu belirten Atacan, takı konusundaki kısıtlamayı "Takı komple yasak" sözleriyle anlattı.



Öğrencilerin takı takamadığını, yalnızca siyah kıyafet giyebildiğini ve telefon kullanamadığını belirten Atacan "Sadece siyah giyinebiliyoruz, gri, kahverengi yasak! Tırnak yasak, isyanlardayım. Kendimi liseye dönmüş gibi hissettim. Biraz enteresan geldi" dedi.