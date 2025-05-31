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Suavi 20 bin TL dolandırılınca soluğu adliyede aldı! Soruşturma başlatıldı

Ünlü şarkıcı Suavi, internet üzerinden piyano satın almak istedi. Müzik aletinin 20 bin TL’lik ücretini ödeyen şarkıcı, kargo süresinin gecikmesiyle durumdan şüphelendi. İlandaki iletişim numarasına bir türlü ulaşamayan Suavi dolandırıldığını anlayınca şikâyetçi oldu.

Suavi 20 bin TL dolandırılınca soluğu adliyede aldı! Soruşturma başlatıldı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı Suavi geçtiğimiz yıl piyano satın almak için araştırma yapmaya başladı. Bu sırada ikinci el eşya satışlarının yapıldığı bir uygulamada yer alan piyano dikkatini çekti.

Şarkıcı kullanıcıdan ürünle ilgili bilgi aldıktan sonra piyanoyu satın almaya kararı verdi. Müzik aletinin 20 bin TL'lik ücretini ödeyen Suavi piyanonun kargoyla gelmesini beklemeye başladı.

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Ancak istenilen süre içerisinde piyanonun gelmemesi üzerine Suavi, ilandaki kişiye ulaşmak istedi. Şüpheli kişiye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan ünlü şarkıcı savcılığa gidip şikâyetçi oldu.

Suavi adliyedeki ifadesinde, piyano satın almak için ilanı gördüğünü, ilgili kişiyle iletişime geçtikten sonra müzik aletini satın almaya karar verdiğini dile getirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şarkıcı 20 bin lirayı gönderdikten sonra bir daha kendisine ulaşılamadığını belirterek mağdur olduğunu söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis ekipleri tarafından tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Suavi
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