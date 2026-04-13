Survivor'da kim elendi? Gözde mi, Lina mı elendi?

Survivor 2026'da 12 Nisan gecesi eleme heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının kıyasıya mücadelesinin ardından elenen isim belli oldu.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2026'da heyecan dorukta! 12 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde, adaya veda eden isim belli oldu. Bu hafta eleme potasına giren yarışmacılar Lina ve Gözde olmuştu. Yeni sisteme göre iki yarışmacı, kader konseyinde seyirci oylamasına çıktı ve bir isim Survivor'dan elenerek hayallerine veda etti. Peki, 12 Nisan Survivor kim gitti, kim elendi? Lina mı, Gözde mi elendi? Dün akşam Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da haftanın eleme adayları yarışmacılar giren Sude, Lina, Gözde ve Seda olmuştu. Yeni eleme sistemine göre 4 yarışmacı ilk olarak düelloda karşı karşıya geldi.

12 NİSAN'DA ELENEN İSİM

Nefes kesen düelloda Sude ve Seda galip gelerek eleme adaylığını düşürdü. Gözde ve Lina'nın ise kader konseyinde seyirci oylaması kararı belli oldu. Yeni sisteme göre seyirci oylamasıyla bir isim koruma altına alınırken, en az oyu alan isim eleniyor.

Oylama sonucu Survivor'dan elenen isim Gözde oldu. Adaya veda eden Gözde gözyaşlarını tutamadı.

Gözde vedasında sert konuştu ve "Amaç beni göndermekti. Bana bu oyunu yapanlara hakkımı helal etmiyorum. Evimde kahvemi yudumlarken kendi kazdıkları kuyuya düştüklerini keyifle izleyeceğim” dedi.

