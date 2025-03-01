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Survivor'da korkutan anlar: Oyunun zorluğuna dayanamayıp bayıldı! Fragman tepki çekti

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
01.03.2025 23:39
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Survivor All Star 2025 tüm heyecanıyla devam ediyor. Yarışmacıların zorlu parkurlarda şampiyonluk mücadelesi verdiği Survivor'ıın yeni fragmanı tepki çekti. Fragmanda, oyunun zorluğuna dayanamayan yarışmacı Elif Şadoğlu'nun bayıldığı görüldü.

Survivor'da korkutan anlar: Oyunun zorluğuna dayanamayıp bayıldı! Fragman tepki çekti

Survivor 2025 sezonunda heyecan giderek artıyor. TV8 ekranlarında yayımlanan zorlu yarışmanın yeni fragmanı olay oldu. Yarışmacıların kazanmak için oldukça zorlu anlar yaşadığı görülen fragmanda, yarışmacı Elif Şadoğlu'nun bayıldığı anlar korkuttu.

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Survivor Türkiye'nin 02.03.2025 tarihli fragmanı yayımlandı.

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Bu yıl All Star ve Gönüllüler takımının mücadele ettiği Survivor 2025'in son fragmanı dikkat çekti.

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Yeni bölüm fragmanında yer alan dokunulmazlık oyununun zorluğu izleyenler tarafından eleştirildi.

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Oyun sırasında zorluğa dayanamaya All Star takımından Elif'in bayıldığı anlar izleyenleri korkuttu.

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Sakatlık riski bulunan oyuna sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

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Survivor fragmanına gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

  • Bu oyunu çok mu aradınız acaba?
  • Bu tarz oyunlarda yarışmacılar sakatlanıp yaralanabilirler.
  • Saçma sapan oyun. En sonunda kafes dövüşü yaptırın yarışmacılara olsun bitsin.
  • Valla bir kafes dövüşü eksik. Onu da yapsınlar tam olsun.

  • Yine çok gereksiz ve tehlikeli bir oyun. İlla birine bir şey mi olması lazım.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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