Survivor yorgunluğunu tatilde atıyorlar! Bir anda mayosunun ipi açılınca...

Survivor 2025'de yarışan ve zorlu bir sezon geçiren Aycan Yanaç ve Yağmur Banda soluğu tatilde aldı.

Baş başa tatil yapan iki arkadaş şezlonglarında sohbet ederek uzun süre güneşlendiler. Posta'da yer alan habere göre; ilerleyen saatlerde denize giren ikili bol bol yüzdü.

Yağmur Banda, yüzerken bir anda mayosunun ipliği açılınca zor anlar yaşadı. Eliyle mayosunun ipini bağlamaya çalışırken imdadına arkadaşı yetişti.

Aycan Yanaç bu sezon Survivor'a sezon ortasında katılmıştı. Adem ile arasında bir yakınlaşma olduğu iddialarıyla gündeme gelen Aycan bu iddiaları yalanlamıştı. Aycan bu iddialar için ''Adem ile aşk haberim çıktı, ben ona ağabey diyorum ne aşkı. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmanın imkanı yok. Ağabey diyorum. Bana dışarıda da 'sarı fırtına' derdi. Tamamen sosyal medyanın yaptığı bir şey. Yakıştırdıkları için.' dedi.