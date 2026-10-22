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Sydney Sweeney Noel için sınırları zorladı! Yılbaşı filmlerine gönderme...

Sydney Sweeney, çıplak poz verdiği olaylı reklam kampanyasının ardından bu kez iç çamaşırlarıyla gündeme geldi. Kendi markası Syrn için kamera karşısına geçen 29 yaşındaki oyuncu, Evde Tek Başına ve Noel Gecesi Kabusu gibi klasik yılbaşı filmlerinin unutulmaz sahnelerini cesur pozlarla yeniden canlandırdı.

Sydney Sweeney Noel için sınırları zorladı! Yılbaşı filmlerine gönderme...

Sydney Sweeney, iç çamaşırı markası Syrn için hazırlanan yeni reklam filminde; Evde Tek Başına ve Noel Gecesi Kabusu gibi klasikleşmiş yılbaşı filmlerine gönderme yapıyor. Ancak filmlerin aksine bu reklam kampanyası, ailece izlemeye pek uygun değil.

Sydney'nin son cesur reklamı, spor bahisleri platformu Novig için kamera karşısına çıplak geçtiği kampanyanın ardından geldi. Ancak bu kez en azından üzerinde kıyafetler var.

Sydney Sweeney Noel için sınırları zorladı! Yılbaşı filmlerine gönderme... 1

29 yaşındaki oyuncu, yeni reklam filminde söz konusu yapımlardan sahneleri yeniden canlandırırken, tatil sezonunda satışa sunulacak iç çamaşırı koleksiyonunu tanıttı.
Sydney Sweeney Noel için sınırları zorladı! Yılbaşı filmlerine gönderme... 2

Her film cesur bir şekilde yeniden yorumlanmasa da Sydney, iç çamaşırlarını ve fiziğini reklamın merkezine yerleştirmeyi başardı.

Sydney Sweeney Noel için sınırları zorladı! Yılbaşı filmlerine gönderme... 3
Reklam, Sydney'nin kucağında bir kâse dondurmayla kanepede kıvrıldığı ve ardından televizyonu açtığı, Evde Tek Başına filmini anımsatan bir sahneyle başlıyor.

İDDİALI İSİMLERE RAKİP

Sydney, markayı kurarken hedefinin ne olduğunu daha önce de anlatmış ve her parçanın iyi oturmasını, farklı vücut tiplerine sahip kadınlara hitap etmesini istediğini vurgulamıştı.
Sydney Sweeney Noel için sınırları zorladı! Yılbaşı filmlerine gönderme... 4

SYRN, Kim Kardashian'ın Skims ve Rihanna'nın Savage x Fenty markalarına rakip olmayı hedefliyor.

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sydney sweeney
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