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Taşacak Bu Deniz 36. bölüm fragmanı geldi! ''Senarist bunu da yapmamıştır''

TRT1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz dün akşam 35. bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümüyle herkesi ekrana kilitleyen dizinin 36. bölüm fragmanına Oruç'un ortadan kaybolması damga vurdu. 'Oruç öldü mü?' sorusunun gündeme gelmesiyle birlikte dizi takipçileri yorum yağdırdı.

Taşacak Bu Deniz 36. bölüm fragmanı geldi! ''Senarist bunu da yapmamıştır''
Öznur Yaslı İkier

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Taşacak Bu Deniz her bölümüyle sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Dün akşam 35. bölümüyle ekrana gelen dizi seyircisini adeta ekrana kilitledi.

Dizinin yeni bölümünün ardından 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm tanıtımına Oruç'un ortadan kaybolması damga vurdu. 'Oruç öldü mü?' sorusunun gündeme gelmesiyle birlikte yorum yağdı.

TAŞACAK BU DENİZ 36. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

TEPKİ ÇEKTİ

Taşacak Bu Deniz fragmanına sosyal medyada; 'Oruç ölürse diziyi bırakırım', 'Oruç diziden çıkarsa büyük kitle kaybedilir', 'Senarist bunu da yapmamıştır', 'Oruç ölürse dizi benim için biter' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Kızının satıldığı parayı harcadığını öğrenince çok sarsılan Esme, Şerif’e boyun eğmeme kararıyla ayağa kalkar. Gelinliğiyle hapse girecek olsa da o düğünde Adil’in sağ kolunda horonunu dönmeye yemin eder. Ama yaşadığı travma onu hiç yalnız bırakmaz. Adil kan davasını bitirmek için çok uğraşmıştır ama karısının çektiği büyük acı ve gelinlikle hapse girme ihtimali, onun için son damladır. Şerif’in ölüm emrini verir. Yıkılan pansiyon, ailenin ellerinde helal bir yuvaya dönüşürken, Eleni Yunanistan’dan geldiğinden beri yaşadıklarıyla dağılmaya başlar. Eleni’nin kendini açması, çiçeği burnunda ailenin hem sarsıldıkları hem sarıldıkları bir gece geçirmelerine yol açar.

Taşacak Bu Deniz 36. bölüm fragmanı geldi! Senarist bunu da yapmamıştır 1

Volkov’un saldırıları yüzünden batma eşiğine gelen Koçarileri, İso’nun bulduğu bir fikir kurtarır. İso ile Fadime birlikte çalışırlar. Volkov’un oğlu Cengiz ise, sebep olduğu gözyaşlarını silmeye taliptir, beklenmedik bir karar alır.

Taşacak Bu Deniz 36. bölüm fragmanı geldi! Senarist bunu da yapmamıştır 2

Adil ve Esme’nin yıllardır beklediği gece gelip çatar. Düşmanlara karşı gövde gösterisine dönüşen düğünde, iki sevdalı bu kez mutluluklarıyla meydan okur. Ancak onlar hayallerine kavuşurken Oruç, ölümle yaşam arasındaki uçurumun kenarındadır.

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trt Taşacak Bu Deniz
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