Teşkilat 189. bölüm özeti: Altay’ın atacağı kritik adım...

Tolga Sarıtaş, Bensu Soral, Yunus Emre Yıldırımer, Duygu Sarışın, Serdar Yeğin, Damla Colbay, Gökberk Demirci, Buçe Buse Kahraman, gibi isimleri buluşturan Teşkilat 189. bölümüyle bu akşam ekrana gelecek.

Altay ve Teşkilat büyük bir oyunla karşı karşıya kalmıştır. Düşman kendini güvende hissederken Teşkilat oyunu kendi lehine çevirecektir. Korkut ve Hamdi Şahin’i tuzağa düşürmüş, Ulak’tan istediklerini almışlardır.

Fakat Ulak’ın onlara karşı sunduğu teklif işleri zorlaştıracaktır. Bahar içerden bilgiler getirmeye devam ederken Yahya’nın geçmişinin de peşini bırakmayacaktır.

Altay bütün korkularını ve endişelerini geride bırakarak büyük bir adım atacaktır. Kurtbey bu mücadelede bütün dengeleri değiştirecektir.