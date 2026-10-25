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Teşkilat 190. bölüm özeti! "Reytingleri neden artmıyor?"

Yeni sezonda reytingleri düşen Teşkilat 190. bölümüyle ekrana geliyor. Pazar akşamının dikkat çeken dizilerinden olan Teşkilat'ın bölüm özeti haberimizde...

Teşkilat 190. bölüm özeti! "Reytingleri neden artmıyor?"

TRT 1’in fenomen dizisi ‘Teşkilat’ pazar akşamı 190’ıncı bölümüyle ekrana geliyor. Yeni sezonda Ömür Usta ve Daha 17 gibi güçlü rakiplerle karşı karşıya olan ve reytingleri geride kalan dizinin yeni bölümünde neler olacak?

Tolga Sarıtaş, Bensu Soral, Yunus Emre Yıldırımer, Duygu Sarışın, Serdar Yeğin, Selim Bayraktar ve Uğur Yücel'in başrolde yer aldığı Teşkilat’ı 190. bölümünde; Azra, Altay ve Teşkilat’ı yarı yolda bırakmıştır.

Teşkilat 190. bölüm özeti! "Reytingleri neden artmıyor?" 1

Altay ona daha yeni güvenmeye başlamışken Azra’nın bu adımı her şeyi değiştirir. Azra, yaptığı hamlenin sonuçlarına katlanacaktır.

Teşkilat 190. bölüm özeti! "Reytingleri neden artmıyor?" 2

Şahin ve Ulak, Korkut’u köşeye sıkıştırdıklarını düşündükleri an Korkut oyunu yeniden kuracaktır. Bahar içinse işler daha da karmaşık bir hâle gelecektir.

Teşkilat 190. bölüm özeti! "Reytingleri neden artmıyor?" 3

Altay adım adım düşmana yaklaşmaktadır. Teşkilat, her ne kadar düşmanın bütün hamlelerine karşı hazırlıklı olsa da Azra’nın hamlesi bu mücadelede dengeleri değiştirecektir.
Teşkilat 190. bölüm özeti! "Reytingleri neden artmıyor?" 4

Sosyal medyada "Fragman çok iyi neden reyting artmıyor", "Reytingleri neden artmıyor?", "İnsanlar sıkıldı artık bitmeli", "Reytingleri üzüyor" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
teşkilat
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