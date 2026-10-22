Tuzlu Kahve'de beklenmedik ayrılık! Yerine bakın kim getirildi

Poll Films’in “Tuzlu Kahve” dizisi salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dev kadrosu ve eğlenceli konusuyla beğeniyle izlenen dizide beklenmedik bir değişiklik oldu.

ŞAŞIRTAN AYRILIK

Star TV’nin kısa sürede sevile dizisini ilk bölümünden itibaren yazan Aslı Zengin’le yollar ayrıldı.

Ünlü konuk oyuncuları ve replikleriyle de sosyal medyada en çok konuşulan dizilerin başında yer alan “Tuzlu Kahve”nin yeni bölümlerini Ekin Atalar yazacak. Diziye yakında yine birbirinden ünlü isim renk katmaya devam edecek.

KADROSU YILDIZLAR GEÇİDİ

Yapımını Poll Films’in, yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği Tuzlu Kahve’nin, yıldızlar geçidini andıran oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.