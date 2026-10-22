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Tuzlu Kahve'de beklenmedik ayrılık! Yerine bakın kim getirildi

“Tuzlu Kahve” dizisi salı akşamları izleyicisini ekran başına topluyor. Dev kadrosu ve eğlenceli konusuyla ilgiyle izlenen dizide beklenmedik bir değişiklik oldu. Star TV’nin kısa sürede sevilen dizisini ilk bölümünden itibaren yazan Aslı Zengin projeyi bıraktı.

Tuzlu Kahve'de beklenmedik ayrılık! Yerine bakın kim getirildi
Öznur Yaslı İkier

Poll Films’in “Tuzlu Kahve” dizisi salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dev kadrosu ve eğlenceli konusuyla beğeniyle izlenen dizide beklenmedik bir değişiklik oldu.

ŞAŞIRTAN AYRILIK

Star TV’nin kısa sürede sevile dizisini ilk bölümünden itibaren yazan Aslı Zengin’le yollar ayrıldı.

Tuzlu Kahve de beklenmedik ayrılık! Yerine bakın kim getirildi 1

Ünlü konuk oyuncuları ve replikleriyle de sosyal medyada en çok konuşulan dizilerin başında yer alan “Tuzlu Kahve”nin yeni bölümlerini Ekin Atalar yazacak. Diziye yakında yine birbirinden ünlü isim renk katmaya devam edecek.

Tuzlu Kahve de beklenmedik ayrılık! Yerine bakın kim getirildi 2

KADROSU YILDIZLAR GEÇİDİ

Yapımını Poll Films’in, yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği Tuzlu Kahve’nin, yıldızlar geçidini andıran oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.

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Star TV Tuzlu Kahve dizisi
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