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Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünde Aşk-ı Memnu sürprizi!

Ekranların sevilen yapımlarından Tuzlu Kahve'nin merakla beklenen 8. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Yeni bölümde Mehmet ve Derin'in yurt dışına yerleşme kararı aile içinde krize neden olurken, Elit ve Derin arasındaki rekabet de hız kesmeden devam ediyor. Tanıtımda Nebahat Çehre'nin seslendirdiği bir replik ise izleyicileri yıllar öncesine götürdü. Ünlü oyuncunun Aşk-ı Memnu dizisindeki unutulmaz sahnesine yapılan gönderme dikkat çekti.

Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünde Aşk-ı Memnu sürprizi!
Sariye Nur Dönmez

Tuzlu Kahve dizisinin 8. bölüm 1. tanıtımı izleyiciyle buluştu. Yayınlanan fragmanda Mehmet ve Derin'in yurt dışına taşınma kararı, aile içinde yaşanacak yeni gelişmelerin habercisi oldu.

Tuzlu Kahve nin yeni bölümünde Aşk-ı Memnu sürprizi! 1

Oğullarına olan düşkünlüğüyle bilinen Hatun, Mehmet ve Derin'in aldığı kararı öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Yaşadığı hayal kırıklığının ardından kendini evden dışarı atan Hatun'un bu hamlesi, Mehmet'in kararını yeniden gözden geçirmesine neden olacak gibi görünüyor.

Dizinin dikkat çeken karakterlerinden Elit ve Derin arasındaki tatlı rekabet, yeni bölümde de devam ediyor.

İki karakter arasındaki çekişmenin nasıl ilerleyeceği merak edilirken, yayınlanan tanıtımda yer alan bir sahne sosyal medyada da dikkat çekti.

Tuzlu Kahve nin yeni bölümünde Aşk-ı Memnu sürprizi! 2

NEBAHAT ÇEHRE'DEN AŞK-I MEMNU GÖNDERMESİ

Yeni bölüm tanıtımının en dikkat çekici ayrıntılarından biri, Nebahat Çehre'nin seslendirdiği "Aptallık etme, sen Elit İpekli'sin!" repliği oldu.

Ünlü oyuncunun bu sözleri, bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Firdevs karakterini akıllara getirdi.

Aşk-ı Memnu'nun hafızalara kazınan Bihter ve Firdevs sahnelerinden birine gönderme yapılan tanıtım, izleyicilere nostaljik anlar yaşattı.

KUTAYGİLLER VE İPEKLİ'LERİ NELER BEKLİYOR?

Mehmet ve Derin'in yurt dışına yerleşme kararının aile içinde nasıl karşılanacağı, Tuzlu Kahve'nin yeni bölümündeki en önemli gelişmelerden biri olacak.

Hatun'un yaşadığı üzüntünün Mehmet'i kararından vazgeçirip vazgeçirmeyeceği merak edilirken, Elit ve Derin arasındaki rekabetin Kutaygiller ve İpekliler arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceği de yeni bölümde yanıt bulacak.

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