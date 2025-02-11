Üfürükçü Gazmalı Rahman'a 17 bin Euro kaptırdı! 'İksir' içirdi, fotoğraftaki büyü sosyal medyayı salladı

Müge Anlı'nın 11 Şubat'ta ekrana gelen bölümünde yine ağızları açık bırakan olaylar sosyal medyada gündeme geldi. Kendisine 'psikolog' diyen lise terk üfürükçü pek çok kişiyi dolandırdı. Kendisini sosyal medyada 'cinleri itaat ettiren adam' olarak tanınan üfürükçü ağızları açık bıraktı.

Bunlardan biri de Habibe adındaki bir kadındı. Almanya'da yaşayan Dağıstan ve Habibe çifti, Gazmalı Rahman adlı bir üfürükçü tarafından dolandırıldıklarını iddia ederek programa başvurdu. Antalya'da yaşayan ve kendisine "Gazmalı Rahman Hoca" diyen kişi, şans oyunlarının rakamlarını vereceğini ve ayrılan çiftleri 6 dakikada barıştırdığını söyleyerek vatandaşları dolandırdı.

Habibe Hanım ve eşi, Gazmalı Rahman'a, elinde kazma ile gezdiği için bu lakabın verildiğini iddia etti. Habibe Hanım vaadlere kanarak 17 bin Euro'ya yakın parasını üfürükçüye verdi.

FOTOĞRAFA 'BÜYÜ' YAPMIŞ

Çift, kendilerine "iksir" adı altında yasaklı bir madde içirildiğini de belirtti. Bu iddialar, kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.



Cinler aleminde elinde kazmayla gezdiği için kendisine 'Gazmalı' lakabı taktığı iddia edilen üfürükçünün çifte yaptığı iddia edilen büyü de ortaya çıktı. Üfürükçü TikTok hesabında paylaşılan bazı fotoğraflarla sosyal medyada da gündeme geldi.

Gazmalı Rahman'ın TikTok hesabında yaptığını söylediği büyüyü gören Müge ANlı seyircisi yorumlarını da esirgemedi.