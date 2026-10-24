MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ünlü şarkıcı Nev hayatını kaybetti

Nev adıyla tanınan ünlü şarkıcı Nevzat Doğansoy karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi altındaydı. Doğansoy'dan kahreden haber bugün geldi. Doğansoy, 57 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcı Nev hayatını kaybetti
Recep Demircan

Türk pop-rock müziğinin sevilen ismi Nev adıyla tanınan Nevzat Doğansoy, 3 Eylül'den bu yana çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. İlk entübe sürecinin ardından yoğun bakımdan çıkmış ve karaciğer nakli için donör beklemeye başlamıştı.

YENİDEN DURUMU AĞIRLAŞMIŞTI

Geçtiğimiz gece durumu yeniden ağırlaştı. Menajeri İlker Ercan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merhaba dostlar, dün gece Nev tekrar entübe edildi. Durum çok kritik, dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü şarkıcı Nev hayatını kaybetti 1

KAHREDEN HABERİ DUYURDU

İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden şarkıcıdan kahreden haber geldi. Nev’in menajeri İlker Ercan, sanatçının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ünlü şarkıcı Nev hayatını kaybetti 2

NEV KİMDİR?

24 Aralık 1968'de İstanbul'da doğan Nevzat Doğansoy, müziğe mandolin çalarak başladı. Üniversite yıllarında elektro gitara yönelen sanatçı, 1995 yılında Chantage grubuyla sahne almaya başladı.

2000 yılında Teoman'ın Türkiye turnesine katılan Nev, 2001'de yayımladığı ilk albümü "Her Şeye Rağmen" ile geniş kitlelere ulaştı. Özellikle "Zor" şarkısıyla tanındı.

"Sen Gibi", "Işığım ve Gölgem", "Bir Nev-i Alaturka" gibi çalışmalara imza atan sanatçı, pop-rock ile Türk sanat müziğini buluşturan yorumuyla kendine özgü bir yer edindi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Menekşe dizisi ne zaman başlayacak? Menekşe konusu ne oyuncuları kimler?Menekşe dizisi ne zaman başlayacak? Menekşe konusu ne oyuncuları kimler?
Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Son hali ortaya çıktı Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Son hali ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Nev (Nevzat Doğansoy)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sevgilisinin evinde eşine yakalandı: Bakın sonra neler oldu

Sevgilisinin evinde eşine yakalandı: Bakın sonra neler oldu

Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

Kam davulu sahnesi olay olmuştu! X hesabı askıya alındı

Kam davulu sahnesi olay olmuştu! X hesabı askıya alındı

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

259 mağazası vardı! Ünlü ayakkabı devinden kapanma kararı

259 mağazası vardı! Ünlü ayakkabı devinden kapanma kararı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.