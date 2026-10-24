Ünlü şarkıcı Nev hayatını kaybetti

Türk pop-rock müziğinin sevilen ismi Nev adıyla tanınan Nevzat Doğansoy, 3 Eylül'den bu yana çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. İlk entübe sürecinin ardından yoğun bakımdan çıkmış ve karaciğer nakli için donör beklemeye başlamıştı.

YENİDEN DURUMU AĞIRLAŞMIŞTI

Geçtiğimiz gece durumu yeniden ağırlaştı. Menajeri İlker Ercan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merhaba dostlar, dün gece Nev tekrar entübe edildi. Durum çok kritik, dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

KAHREDEN HABERİ DUYURDU

İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden şarkıcıdan kahreden haber geldi. Nev’in menajeri İlker Ercan, sanatçının hayatını kaybettiğini duyurdu.

NEV KİMDİR?

24 Aralık 1968'de İstanbul'da doğan Nevzat Doğansoy, müziğe mandolin çalarak başladı. Üniversite yıllarında elektro gitara yönelen sanatçı, 1995 yılında Chantage grubuyla sahne almaya başladı.

2000 yılında Teoman'ın Türkiye turnesine katılan Nev, 2001'de yayımladığı ilk albümü "Her Şeye Rağmen" ile geniş kitlelere ulaştı. Özellikle "Zor" şarkısıyla tanındı.

"Sen Gibi", "Işığım ve Gölgem", "Bir Nev-i Alaturka" gibi çalışmalara imza atan sanatçı, pop-rock ile Türk sanat müziğini buluşturan yorumuyla kendine özgü bir yer edindi.