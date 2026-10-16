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Usta şarkıcı Alpay'a veda! 34 yıllık hayat arkadaşı ile resmi eşi arasında kriz çıktı!

Türk pop ve romantik folk müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Alpay'ın cenaze töreni öncesi ailesi ve 34 yıllık hayat arkadaşı arasında 'mezar yeri' krizi çıktı.

Usta şarkıcı Alpay'a veda! 34 yıllık hayat arkadaşı ile resmi eşi arasında kriz çıktı!
Öznur Yaslı İkier

'Fabrika Kızı' ve 'Eylül'de Gel' gibi zamansız şarkılarıyla Türk pop müziğinin önemli kilometre taşlarından Alpay Nazikioğlu, önceki gün hayatını kaybetmişti. 91 yaşında vefat eden usta sanatçı, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Usta şarkıcı Alpay a veda! 34 yıllık hayat arkadaşı ile resmi eşi arasında kriz çıktı! 1

Sanatçının kızı Zeynep Nazikoğlu babasının vefatı sonrası yaptığı açıklamada cenaze programına ilişkin bilgi verdi. Nazikoğlu, ailesinin büyük bir üzüntü yaşadığını belirterek Alpay'ın Ankara'da düzenlenecek törenin ardından aile mezarlığına defnedileceğini duyurdu.

Usta şarkıcı Alpay a veda! 34 yıllık hayat arkadaşı ile resmi eşi arasında kriz çıktı! 2

'VASİYETİYDİ'

Alpay'ın 34 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner ise, sanatçının Bodrum'da toprağa verilmek istediğini söylemişti. Bodrum'un Gündoğan Mezarlığı'nda mezar yerinin hazırlandığını dile getiren Pekiner, cenazenin Ankara'ya götürülmesine tepki gösterdi. Yaşadığı üzüntü nedeniyle cenaze törenine katılamayacağını da açıkladı.

Alpay'ın mal varlığına ilişkin açıklamalarda bulunan Gizem Pekiner, miras konusunda herhangi bir beklentisinin olmadığını dile getirdi.

CENAZE TÖRENİ ANKARA'DA

Alpay için bugün Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Öğle namazının ardından sanatçının naaşı, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

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