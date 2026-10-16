Uzak Şehir 69. bölüm 2. fragman izle! 'Senarist final için uğraşıyor'

Kanal D ekranlarında başladığı ilk günden beri hikayesiyle seyircileri ekran başına kitleyen Uzak Şehir, 3. sezonuyla yine adından söz ettiriyor. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünü paylaştığı fenomen dizinin 69. bölümünden ikinci fragman geldi.

UZAK ŞEHİR 69. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

#UzakŞehir I 69. Bölüm 2. Tanıtım “Kağıt yırtılır, söz unutulur ama kan bağı çözülmez!” 🔥 #UzakŞehir yeni bölümüyle pazartesi 20.00’de #KanalD’de! @ayna_yapim @ayyapim @KanalD https://t.co/ipVOZogzDq — Uzak Şehir Dizi (@Uzaksehirdizi) October 15, 2026

Enver ile Alya evlenmekten vazgeçer fakat herkesin onları evli sanması için yüzüklerini takar. Alya, karnına saplanan ağrıyla hastaneye gidip ultrason çektirince hamile olduğunu öğrenir.

YORUM YAĞDI

Uzak Şehir'in 69. bölüm 2. fragmanına sosyal medyada; 'Senarist final için uğraşıyor', 'Tamam anlaşıldı izlemeyeceğiz', 'Diziyi mahvettiler', 'Seyirci bezdi artık' gibi yorumlar yapıldı.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ:

Alya’nın özgürlüğüne kavuşması, Cihan’la arasındaki savaşı bitirmek yerine çok daha sert bir noktaya taşır. Oğlundan ayrı kalma ihtimaliyle karşı karşıya kalan Alya, geri adım atmamaya kararlıyken Cihan da onu ve C. Deniz’i kaybetmemek için kendi kurallarını koyar. İkisi arasındaki aşk, bu kez yerini kimsenin kolay kolay geri dönemeyeceği büyük bir restleşmeye bırakacaktır.

Albora ailesinin üzerindeki tehlike ise giderek büyür. Cihan bir yandan ailesini hedef alan güçlerle mücadele ederken, karşısında giderek genişleyen bir cephe olduğunu fark eder. Kartal’ın sessizce attığı adımlar ve Ateş’in kurduğu yeni ittifaklar, yaklaşan savaşın habercisidir. Nare’nin yaşadığı kırılma aile içinde yeni yaralar açarken, Kaya ve Zerrin arasındaki gerilim de giderek tehlikeli bir hâl alır. Herkes kendi savaşının içine çekilirken, Alya’nın vereceği beklenmedik bir karar Cihan’la arasındaki bütün dengeleri altüst edecektir.