Uzak Şehir başrolleri Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal sezon finali öncesi Cannes'e uçacak!

Sezon finaline hazırlanan Uzak Şehir ekibinden sürpriz hamle geldi. Dizinin yıldızları Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal, bu kez set değil kırmızı halı için valiz hazırlıyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; ekranların çok konuşulan ikilisi, Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenecek Türkiye resepsiyonuna katılmak üzere Cannes’a gidecek.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEKLER

Daha önce Go Türkiye için çekilen ve İstanbul ile Kapadokya’yı tanıtan mini dizide birlikte kamera karşısına geçen ikili, 16 Mayıs akşamı gerçekleşecek özel davette Türkiye’yi temsil eden isimler arasında yer alacak.

Sezon boyunca uyumlarıyla dikkat çeken Akbaba ve Ünsal’ın Cannes şıklığı ise şimdiden merak konusu oldu.