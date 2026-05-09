Angelina Jolie, lüks malikanesini satışa çıkardı! Brad Pitt'ten boşanınca almıştı: Fiyatı dudak uçuklattı

Dünya sinemasının ikonik ismi Angelina Jolie, özel hayatında yepyeni bir sayfa açıyor.

Jolie, çocukları 18 yaşına geldiğinde satmayı planladığını açıkladığı, Los Feliz semtindeki tarihi malikanesini satışa çıkardı.

ANGELINA JOLIE'NIN MALİKANESİ SATIŞTA

Ünlü oyuncunun görkemli ev için yaklaşık 29,85 milyon dolar talep ettiği öğrenildi. Daha önce efsanevi yönetmen Cecil B. DeMille'e ait olan malikane, Jolie tarafından Brad Pitt ile boşanmasının ardından, 2017 yılında 24,5 milyon dolara satın alınmıştı.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Yaklaşık 2,1 dönümlük arazi üzerine kurulu olan tarihi konakta 6 yatak odası ve 10 banyo bulunuyor.

Hollywood Hills ve Griffith Observatory manzarasına hakim olan malikane, asırlık ağaçlarla çevrili geniş bahçeleriyle dikkat çekiyor.

Beaux-Arts mimarisine sahip konakta ayrıca misafir evi, havuz evi, fitness stüdyosu, çay evi ve özel güvenlik alanı yer alıyor.