Uzak Şehir bu akşam var mı? Uzak Şehir 57. bölüm kaçta?

Başrol oyuncusu Sinem Ünsal'ın uyuşturucu soruşturması için seti bırakıp İstanbul'a ifade vermeye gelmesi sonrasında seyirciler "Uzak Şehir bu akşam var mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın adı da uyuşturucu operasyonuna karıştı. Yapılan son operasyonda Sinem Ünsal hakkında da gözaltı kararı çıktı. Sinem Ünsal Mardin'deki seti bırakarak ifade vermek için İstanbul'a gitti.

Sinem Ünsal ifadesinin ardından “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ünsal'ın durumu sonrası Uzak Şehir yeni bölüm bu akşam var mı merak ediliyor.

UZAK ŞEHİR YAYINLANACAK MI?

Uzak Şehir dizisi Sinem Ünsal'ın durumundan etkilenmedi. Uzak Şehir 13 Nisan Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Uzak Şehir 20.00’de yeni bölüm yayınlanacak. Uzak Şehir 57. Bölüm 3. tanıtım da yayınlandı.

UZAK ŞEHİR 57. BÖLÜM FRAGMANI

Cihan, Meryem’i tehlikeden uzak tutacak bir yol ararken attığı her adımın yeni bir risk doğurduğunu fark eder. Meryem’in yeniden ortaya çıkışı yalnızca geçmişi değil, bugünün dengelerini de değiştirmeye başlar. Bu durumu kendi lehine çeviren Boran ise menfaatleri uğruna Meryem’i Alya’ya karşı bir silah gibi kullanır; Sadakat’ten gerekli desteği alabilmek için onu tehdit etmekten asla geri durmaz. Tüm bu sıkışmanın ortasında Zerrin’le Demir’in boşanma davası görülür. Zerrin’in mahkeme salonundaki duruşu bazılarını şaşırtırken, bazıları için beklenen bir tabloya dönüşür. Ancak kimsenin onu aldığı karardan döndürmeye gücü yetmez; bu yolda yönünü belirleyen tek şey, bebeğine ulaşma isteğidir.

Öte taraftan Cihan ise Alya’yı kaybetmemek için başka bir mücadele verir. Cihan Deniz üzerinden kurulan düzen, Alya’yı onun hayatına daha sıkı bağlarken, Alya’nın içindeki mesafe de kolay kolay kapanmaz. Yakınlaşmaya çalışan iki kalp, aynı anda geri çekilmenin ağırlığını taşırken Meryem’in peşini bırakmayan tehlike yeniden yüzünü gösterir. Cihan’ın Meryem’i korumak zorunda kalması kimin için bir savaşa, kimin için bir sınava dönüşecektir?

