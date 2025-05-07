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Uzak Şehir'in reyting başarısı sonrası Ozan Akbaba'dan şaşırtan karar! Ailesi İstanbul'u terk ediyor

Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Uzak Şehir’in başrol oyuncusu Ozan Akbaba son günlerde açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu dizinin reyting başarısı sonrası ailesini de Mardin'e taşımaya karar verdi.

Uzak Şehir'in reyting başarısı sonrası Ozan Akbaba'dan şaşırtan karar! Ailesi İstanbul'u terk ediyor
Kubra Akalın

Pazartesi akşamları reyting rekorları kıran Uzak Şehir gündemden düşmüyor. Tüm kategorilerde uzak ara birinci olan Uzak Şehir Tüm Kişiler’de 16.89 izlenme oranı ve 44.39 izlenme payı elde etmişti.

AB kategorisinde 12.28 izlenme ve 36.44 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 16.78 izlenme ve yüzde 43.29 izlenme payıyla dikkat çeken Uzak Şehir'in oyuncuları da sosyal medyayı sallıyor.

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Uzak Şehir'in başrolü Ozan Akbaba da çok konuşulan bir isim. Cihan rolüyle beğeni toplayan Akbaba Mardin'deki çekimler sebebiyle ailesiyle uzak kalınca yeni sezon için kararını verdi.

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OĞLUNU DEVLET OKULUNA YAZDIRACAK

Dizinin çekimleri için uzun süredir Midyat’ta bulunan başarılı oyuncu, İstanbul’daki eşi Buket Arıkan ve oğlu Ozan Ali’den ayrı kalmanın kendisini yıprattığını dile getirdi.

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Bu süreçte önemli bir adım atan Akbaba, ailesini de yanına alacağını açıkladı. Oğlunu Midyat’ta bir devlet okuluna yazdıracağını belirten oyuncu, “Ben de devlet okulunda okudum, oğlumun Mardinli çocuklarla büyümesi güzel olacak” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
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