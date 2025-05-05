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Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın 'siyaset' yorumu gündem oldu! "Halk bazen yanlış anlıyor"

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba son dönemde dizisinin reyting rekorları kırmasıyla gündeme geliyor. Fatih Altaylı'ya konuk olan Akbaba siyasete dair yaptığı yorumla sosyal medyada adından söz ettirdi. Ozan Akbaba devamında ise "Ben milliyetçiyim, ben devletçiyim, ben halkçıyım, ben inkılapçıyım, ben kültürel anlamda doyup taşmak isteyen bir Türk vatandaşıyım" dedi.

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın 'siyaset' yorumu gündem oldu! "Halk bazen yanlış anlıyor"
Kubra Akalın

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Açıklamalarıyla dizinin fanlarından büyük beğeni alan Akbaba siyaset-sanatçı ilişkisiyle de adından söz ettirdi.

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Altaylı başarılı oyuncuya "Milliyetçi bir bakış açın olduğu, Türklüğünle Türklükle gurur duyduğun hepimiz gibi ya da çoğumuz gibi diyeyim çok görünüyor ama siyasete bakışın nasıl? mesela bugün Türkiye'de olan bitenleri sanatçıların, konuşmasını veya konuşmamasını nasıl değerlendiriyorsun?" diye sordu.

Ozan Akbaba ise gündem olan şu ifadelerle yanıt verdi:

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"SANATA YATKIN İNSANLAR SOSYALİST YAKLAŞMAK ZORUNDA"

"Ya sanatçı siyaset ilişkisini aslında halk bazen yanlış anlıyor şimdi sanatçı değil de sanata yatkın insanlar olarak söyleyeyim, sanata yatkın insanlar genelde zaten sosyalist yaklaşmak zorundadır çünkü sosyalistlikte eşitlik vardır her zaman. Sanata yakın insanın neden bunu düşündüğünü de söyleyeyim; çünkü duygusal yaklaşırlar çünkü işin içinde her zaman bir insaniyet vardır. Kim olduğuyla ilgilenmez nereli olduğuyla ilgilenmez kökeni nedir ilgilenmez dini nedir ilgilenmez insan gözüyle bakar. Der ki iki kişi varsa eşit misiniz değil misiniz buna bakar. O yüzden siyasi baktığımızda eşit olmadığını gördüğün her şeyde doğal olarak rahatsız olursun her insanın bunu yapması lazım zaten."

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"İKTİDARDAKİ ARKADAŞLARIM DA BİLİR..."

Ozan Akbaba devamında ise "Ben milliyetçiyim, ben devletçiyim, ben halkçıyım, ben inkılapçıyım, ben kültürel anlamda doyup taşmak isteyen bir Türk vatandaşıyım. Ben ülkede ne oluyor ne bitiyor onunla çok ilgilenmekten ziyade atılan her adımın bu ülkeye yararlı olmasını isteyen biriyim bu kadar net kimin yaptığıyla ilgilenmiyorum kim ne kadar iyi yapıyor, ne kadar kötü yapıyor onunla ilgileniyorum. Ben siyasi görüşümü sosyal medyadan vermek zorunda değilim" dedi.

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba "Benim bütün arkadaşlarım görüşlerimi bilir hatta iktidardaki arkadaşlarım da bilir oradaki yakın çevrem de bilir bu işle alakalı ne düşünüyorum siyasetle alakalı benim fikrim nedir bakış açım nedir onların hepsini bilirler" sözleriyle gündem oldu.

Mynet'in Sesi
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Ozan Akbaba
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