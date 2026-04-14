Uzak Şehir reytingleri şaşırttı! Düşüş dikkat çekti

13 Nisan Pazartesi reyting sonuçları belli oldu. Pazartesi günlerinin zirvesinde olan Uzak Şehir dizisinde şaşırtan değişim dikkat çekti.

Son olarak Ceren Moray'ın dahil olduğu Uzak Şehir reytinglerinde düşüş gündeme geldi. Meryem'in diziye dahil olmasıyla birlikte izleyici sosyal medyada tepkisini dile getirmişti. Bu durum reytinglere de yansıdı.

Pazartesi reytinglerinde düşüş yaşayan Uzak Şehir'e seyircilerden "Hikaye inanılmaz derecede klişeleşti ve hepimiz sıkıldık", "Bu daha başlangıç daha da kötüleşecek", "Meryem hikayesi saçma oldu", "Boran yetmedi Meryem geldi sonuç bu oldu" yorumları geldi.

Delikanlı dizisi total ve ABC1'de reytinglerini yükseltti. Cennetin Çocukları ise tüm kategorilerde düşüş yaşadı.

BAŞROL İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

Öte yandan dizinin Alya'sı Sinem Ünsal hakkında uyuşturucu soruşturmasında gözaltı kararı verildi. Ünsal Mardin'de seti bırakıp ifade verdi. Oyuncunun test sonucu ise negatif çıktı.