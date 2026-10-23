Uzak Şehir setinde romantik anlar! Atakan Özkaya ve Dilin Döğer peş peşe paylaştı

Uzak Şehir dizisi hem ekranlarda hem de sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisinde set aşkı gerçek olmuş ve Zerrin ile Kaya karakterine hayat veren Atakan Özkaya ile Dilin Döğer aşkını ilan etmişti.

İlişkileri dolu dizgin devam eden ikiliden yeni pozlar geldi. Sette romantik pozlarını paylaşan ikili kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Uzak Şehir aşıkları için sosyal medyada; 'çok güzelsiniz', 'çok yakışıyorlar', 'hep mutlu olun' şeklinde yorumlar yapıldı.

"MUTLUYUZ"

Sosyal medya hesaplarından romantik karelerini yayınlamaya devam eden çiftten Atakan Özkaya, ilişkisi hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış ve

“Her şey yolunda, mutluyuz” ifadelerini kullanmıştı.