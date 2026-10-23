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Uzak Şehir setinde romantik anlar! Atakan Özkaya ve Dilin Döğer peş peşe paylaştı

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in aşıkları Atakan Özkaya ve Dilin Döğer'den romantik kareler geldi. Ünlü çiftin peş peşe paylaştığı kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Uzak Şehir setinde romantik anlar! Atakan Özkaya ve Dilin Döğer peş peşe paylaştı
Öznur Yaslı İkier

Uzak Şehir dizisi hem ekranlarda hem de sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisinde set aşkı gerçek olmuş ve Zerrin ile Kaya karakterine hayat veren Atakan Özkaya ile Dilin Döğer aşkını ilan etmişti.

İlişkileri dolu dizgin devam eden ikiliden yeni pozlar geldi. Sette romantik pozlarını paylaşan ikili kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Uzak Şehir setinde romantik anlar! Atakan Özkaya ve Dilin Döğer peş peşe paylaştı 1

Uzak Şehir aşıkları için sosyal medyada; 'çok güzelsiniz', 'çok yakışıyorlar', 'hep mutlu olun' şeklinde yorumlar yapıldı.

Uzak Şehir setinde romantik anlar! Atakan Özkaya ve Dilin Döğer peş peşe paylaştı 2

"MUTLUYUZ"

Sosyal medya hesaplarından romantik karelerini yayınlamaya devam eden çiftten Atakan Özkaya, ilişkisi hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış ve
“Her şey yolunda, mutluyuz” ifadelerini kullanmıştı.

Uzak Şehir setinde romantik anlar! Atakan Özkaya ve Dilin Döğer peş peşe paylaştı 3

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Anahtar Kelimeler:
Dilin Döğer Atakan Özkaya Uzak Şehir
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