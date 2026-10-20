Victoria’s Secret podyumunda Kylie Jenner krizi! 50 milyon dolarlık sütyeni giyince...

Victoria’s Secret’ın merakla beklenen 2026 defilesi, yalnızca ışıltılı tasarımları ve yıldızlarla dolu podyumuyla değil, kulislerde konuşulan rekabet iddialarıyla da gündeme geldi.

Los Angeles’ta düzenlenen gecede karanlıkların arasından elmaslarla bezeli Fantasy Bra ile çıkan Kylie Jenner, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Son ana kadar 50 milyon dolarlık sütyeni kimin giyeceği sır gibi saklandıktan sonra podyumda Kylie Jenner görününce deneyimli modellerin bazıları durumdan hoşnut olmadı. Eski kuşak modeller Jenner’ın gecenin merkezine yerleştirilmesinden rahatsız oldu.



ESKİ MODELLER RAHATSIZ OLDU

İddialara gööre; özellikle Candice Swanepoel ve Elsa Hosk gibi daha önce Fantasy Bra’yı taşıyan isimler bu karardan memnun kalmadı ve podyuma da enerjileri düşük olarak çıktı.

Kulislerdeki tartışmanın temelinde, Victoria’s Secret’ın geleneksel model seçiminin dışına çıkarak Kylie Jenner’ı gecenin başrolüne yerleştirmesi olduğu ileri sürülüyor.

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Kulislerde kıskançlık yaşandığı iddia edilse de Kylie Jenner gecede yalnız değildi. Gigi Hadid ve Bella Hadid gibi isimlerin yanı sıra Amelia Gray de Jenner'a destek gösteren isimler arasında yer aldı.