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Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanıyor! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu detayı

Karadeniz müziğinin sevilen ismi, Kuzeyin Oğlu lakaplı usta sanatçı Volkan Konak, 31 Mart 2025 tarihinde Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında aniden fenalaşarak hayata gözlerini yumdu. 58 yaşındaki sanatçının ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Volkan Konak Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanıyor! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu detayı
Öznur Yaslı İkier

Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konseri sırasında sahnede fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini kapadı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Volkan Konak'ın cenazesi uçakla Türkiye'ye gönderildi. KKTC polisi, Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Konak'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkikle belirleneceği bildirildi.

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Volkan Konak bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak. Konak'ın cenazesi namazın ardından memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine gönderilecek.

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Konak'ın cenazesi, 2 Nisan'da aile kabristanlığında babasının mezarının yanına defnedilecek.

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Volkan Konak'ın cenaze namazı için camii önünde saatler öncesinde kalabalık toplanmaya başladı.

DİKKAT ÇEKEN EKREM İMAMOĞLU DETAYI

Cezaevinde bulunan yakın dostu Ekrem İmamoğlu ise Volkan Konak'ın cenaze törenine çelenk gönderdi.

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Volkan Konak
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