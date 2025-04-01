Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanıyor! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu detayı

Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konseri sırasında sahnede fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini kapadı.
Volkan Konak'ın cenazesi uçakla Türkiye'ye gönderildi. KKTC polisi, Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Konak'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkikle belirleneceği bildirildi.
Volkan Konak bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak. Konak'ın cenazesi namazın ardından memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine gönderilecek.
Konak'ın cenazesi, 2 Nisan'da aile kabristanlığında babasının mezarının yanına defnedilecek.
Volkan Konak'ın cenaze namazı için camii önünde saatler öncesinde kalabalık toplanmaya başladı.
Cezaevinde bulunan yakın dostu Ekrem İmamoğlu ise Volkan Konak'ın cenaze törenine çelenk gönderdi.
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