Wednesday 3. sezon beklenirken Jenna Ortega’dan üzen haber

Netflix’in fenomen dizisi “Wednesday” ile dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Jenna Ortega, kariyer planlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, Josh Horowitz’in “Happy Sad Confused” adlı podcast programına konuk olduğu sırada, “Wednesday” sonrasında bir süre televizyon ekranlarından uzak kalabileceğini dile getirdi.

Ortega, kariyerinin geleceğiyle ilgili henüz çok sayıda yeni proje görüşmesi yapmadığını belirterek, “Yapmam gereken şeyin zamanı geldiğinde beni bulacağına inanıyorum. Sanırım Wednesday’den sonra bir süre televizyondan uzak kalacağım” ifadelerini kullandı.

“YENİ ŞEYLER İÇİN ZAMAN AYIRMAK İSTİYORUM”

Çocuk yaşlarda oyunculuğa başlayan Jenna Ortega, yıllardır bir projeden diğerine geçtiğini ve artık farklı deneyimlere alan açmak istediğini söyledi.



WEDNESDAY 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Jenna Ortega’nın açıklaması, “Wednesday” dizisinin yeni sezonunu bekleyen hayranlarının da dikkatini çekti. 2022 yılında izleyiciyle buluşan ve Netflix’in en çok konuşulan yapımları arasına giren dizinin üçüncü sezonunun 2027 yılında yayınlanması planlanıyor.