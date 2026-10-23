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Yeni evli çift Itır Esen ve Engin Aykanat davette! Fena dile düştüler

Oyuncu Itır Esen, menajeri Engin Aykanat ile Paris’te kıydığı nikâhın ve İstanbul’daki görkemli düğünün ardından bu kez katıldıkları davette gündem oldu. Çiftin yürüyüşü ve aralarındaki boy farkı sosyal medyada yorum yağmuruna tutulurken, Esen’in eşinin önünde yürümesi dikkat çekti.

Yeni evli çift Itır Esen ve Engin Aykanat davette! Fena dile düştüler

Geçtiğimiz günlerde menajeri Engin Aykanat ile evlenen oyuncu Itır Esen sosyal medyanın gündeminde. Paris'te nikah yapıp İstanbul'da ünlülerin akın ettiği düğünle dikkat çeken çift birlikte bir davete katıldı.

Yeni evli çift Itır Esen ve Engin Aykanat davette! Fena dile düştüler 1

Düğünden kısa süre sonra bir davete gelen Itır Esen ve Engin Aykanat sosyal medyanın diline fena düştü.

Yeni evli çift Itır Esen ve Engin Aykanat davette! Fena dile düştüler 2

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Esen, eşini arkada bırakarak salına salına yürürken Aykanat'ın geride kalması ve bir süre sonra gözden yitmesi dikkat çekti.
Yeni evli çift Itır Esen ve Engin Aykanat davette! Fena dile düştüler 3

Çiftin arasındaki boy farkı da gözden kaçmadı. Sosyal medyada videonun altına "Kız yaklaştıkça adam kayboldu", "Bu nasıl çift ya kadın 2 metre önden yürüyor", "Çocuğunu alıp okula veli toplantısına giden anne gibi gördüm", "Adam gittikçe küçüldü" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Itır Esen
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