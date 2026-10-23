Yeni evli çift Itır Esen ve Engin Aykanat davette! Fena dile düştüler

Geçtiğimiz günlerde menajeri Engin Aykanat ile evlenen oyuncu Itır Esen sosyal medyanın gündeminde. Paris'te nikah yapıp İstanbul'da ünlülerin akın ettiği düğünle dikkat çeken çift birlikte bir davete katıldı.

Düğünden kısa süre sonra bir davete gelen Itır Esen ve Engin Aykanat sosyal medyanın diline fena düştü.

Esen, eşini arkada bırakarak salına salına yürürken Aykanat'ın geride kalması ve bir süre sonra gözden yitmesi dikkat çekti.



Çiftin arasındaki boy farkı da gözden kaçmadı. Sosyal medyada videonun altına "Kız yaklaştıkça adam kayboldu", "Bu nasıl çift ya kadın 2 metre önden yürüyor", "Çocuğunu alıp okula veli toplantısına giden anne gibi gördüm", "Adam gittikçe küçüldü" yorumları yapıldı.