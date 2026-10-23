Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan’ın davet tarzı tam not aldı! Bakan bir daha baktı

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yeraltı'nda hayat verdiği Sultan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan şimdi de yüzü olduğu markanın lansmanında boy gösterdi.

İddialı tarzı ve güzelliğiyle beğeni toplayan Aydoğan gece için özel olarak hazırlandı. Sümeyye Aydoğan derin V yakalı ve dantel detaylı tasarımıyla iddialı bir görünüm sergiledi.

BEĞENİ TOPLADI

Belindeki mürdüm tonlarındaki geniş kuşakla elbisesine renk katan Aydoğan, kombini siyah ince topuklu ayakkabılarıyla tamamladı.

Zarif takıları ve doğal dalgalı saçlarıyla görünümünü tamamlayan ünlü isim, feminen tarzıyla beğeni topladı.

Sümeyye Aydoğan geceden kareleriyle takipçilerini mest etti. Ünlü isme; 'Başka bir auarası var', 'Bu kız çok güzel', 'Her hali olay', 'Yine çok güzel olmuş' gibi yorumlar yapıldı.