'Yıkılıyo Ayça' 10 yıllık sevgilisinin ihanetine uğradı! 'Kızı hamile bırakmış, erkeklere güvenmeyin'

'Buraları yıkılıyor' şarkısıyla hafızalara kazınan Ayça Tekindor zaman zaman açıklamaları ve özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Ünlü isim son olarak ihanet çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ayça Tekindor, 10 yıldır birlikte olduğu hayat arkadaşı tarafından ihanete uğradığını dile getirdi. Tekindor, "Hayat arkadaşım Yıldıray beni aldattı. Hiçbir erkeğe güvenmeyin" dedi.

Tekindor, ameliyat olacak kedileri için iletişime geçmeye çalıştığı eski sevgilisi tarafından engellendiğini belirtti.

"BENİ ALDATTI, KIZI DA HAMİLE BIRAKTI"

Ayça Tekindor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 10 yıllık hayat arkadaşım Yıldıray beni aldattı; aldatmayı da beceremeyip kızı hamile bıraktı. Bu olay mart ayındaydı... Şimdi 10 yaşındaki kedi evladımız ameliyata girecek, aylar sonra aradım ama beni engellemiş. Dükkânından ulaştım, "Bir daha burayı arama!" dedi. Hiçbir erkeğe güvenmeyin.