MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Yıkılıyo Ayça' 10 yıllık sevgilisinin ihanetine uğradı! 'Kızı hamile bırakmış, erkeklere güvenmeyin'

'Yıkılıyo' şarkısıyla bir döneme damga vuran Ayça Tekindor, 10 yıldır birlikte olduğu hayat arkadaşı tarafından aldatıldığını dile getirdi. Yaşadıklarını anlatarak isyan eden şarkıcı, 'Hiçbir erkeğe güvenmeyin' ifadelerini kullandı.

'Yıkılıyo Ayça' 10 yıllık sevgilisinin ihanetine uğradı! 'Kızı hamile bırakmış, erkeklere güvenmeyin'
Öznur Yaslı İkier

'Buraları yıkılıyor' şarkısıyla hafızalara kazınan Ayça Tekindor zaman zaman açıklamaları ve özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Ünlü isim son olarak ihanet çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ayça Tekindor, 10 yıldır birlikte olduğu hayat arkadaşı tarafından ihanete uğradığını dile getirdi. Tekindor, "Hayat arkadaşım Yıldıray beni aldattı. Hiçbir erkeğe güvenmeyin" dedi.

Yıkılıyo Ayça 10 yıllık sevgilisinin ihanetine uğradı! Kızı hamile bırakmış, erkeklere güvenmeyin 1

Tekindor, ameliyat olacak kedileri için iletişime geçmeye çalıştığı eski sevgilisi tarafından engellendiğini belirtti.

Yıkılıyo Ayça 10 yıllık sevgilisinin ihanetine uğradı! Kızı hamile bırakmış, erkeklere güvenmeyin 2

"BENİ ALDATTI, KIZI DA HAMİLE BIRAKTI"

Ayça Tekindor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 10 yıllık hayat arkadaşım Yıldıray beni aldattı; aldatmayı da beceremeyip kızı hamile bıraktı. Bu olay mart ayındaydı... Şimdi 10 yaşındaki kedi evladımız ameliyata girecek, aylar sonra aradım ama beni engellemiş. Dükkânından ulaştım, "Bir daha burayı arama!" dedi. Hiçbir erkeğe güvenmeyin.

Yıkılıyo Ayça 10 yıllık sevgilisinin ihanetine uğradı! Kızı hamile bırakmış, erkeklere güvenmeyin 3

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aradığı aşkı onda buldu! Aileye girdi Aradığı aşkı onda buldu! Aileye girdi
Fenomen diziden transfer oldu! Sosyal medyayı salladıFenomen diziden transfer oldu! Sosyal medyayı salladı

Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu! 31 yeni gözaltı kararı

Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu! 31 yeni gözaltı kararı

30 bin lira borç için 5 milyon istediler! 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular...

30 bin lira borç için 5 milyon istediler! 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular...

Galatasaray'dan Lille deplasmanında muhteşem zafer!

Galatasaray'dan Lille deplasmanında muhteşem zafer!

Didem Belen ağzına geleni söyleyip Somer Sivrioğlu'nu terk etti! 'Tehdit ediliyorum'

Didem Belen ağzına geleni söyleyip Somer Sivrioğlu'nu terk etti! 'Tehdit ediliyorum'

Dev market'in hisseleri Fransa'da çakıldı, Türkiye'de yükseldi!

Dev market'in hisseleri Fransa'da çakıldı, Türkiye'de yükseldi!

Tekstil devi 7 fabrikasını kapattı: 5 bin çalışanı işten çıkardı

Tekstil devi 7 fabrikasını kapattı: 5 bin çalışanı işten çıkardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.