Yıldız Tilbe parasından faiz gelince çıldırdı! Milyonları keselerle dağıttı

Hem sahne şovları hem paylaşımları hem de hayatıyla adından söz ettiren Yıldız Tilbe hakkında Gel Konuşalım programında ilginç bir iddia gündeme geldi.

Programın sunucularından Seray Sever Yıldız Tilbe'nin faiz tepkisini anlattı. Seray Sever açıklamasında şunları söyledi:

"Faize karşı; bankalarda unuttuğu paralar var ve milyonlardan bahsediyoruz. Bankacısı faize koymuş parayı Yıldız'ın haberi olmadan. Sonra söylenince 'ben almam parayı, beni günaha sokuyorsunuz' sinirleniyor. O para sonra alınıyor keselerle, kendisi hazırlıyor. Keseleri ihtiyaç sahibine kendisi dağıtıyor."

300 BİN DOLARLIK BAĞIŞ GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Yıldız Tilbe, Gazze'de yürütülen Çadırkent projesine 300 bin dolar (yaklaşık 13 milyon lira) bağış yaparak gündeme gelmişti.