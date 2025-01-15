Yoğun bakımda yatan kardeşinin karısıyla kaçtı! Hamile eş kocasıyla eltisinin fotoğraflarını yakaladı! "Hiç utanmıyorum"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de ilginç olaylar vardı. Sosyal medyayı sallayan olaylardan biri de yengesiyle kaçan Oğuz oldu. Oğuz'un annesi canlı yayın katılarak yaşananları anlatırken yenge yayına bağlandı.

Yoğun bakımda yatan kardeşinin karısıyla kaçan Oğuz'un annesi Nurzade Hanım "Oğuz'u aldı bıraktı gitti İdris'e ben baktım" dedi.

Kayınbiraderiyle kaçan genç kadın canlı yayına bağlanınca Nurzade Hanım "Utanmıyor mu?" diyerek isyan etti gelinin sözleri ağızları açık bıraktı.

Oğuz ile kaçan gelin Revşan "Utanmıyorum neden utanıyım! Ben o adamı hastaneye götürürken kayınvalidem neredeymiş! Utanmıyorum hiç de utanmıyorum. Ben çırpınırken kimse yanımda yoktu" deyince Müge Anlı ise dayanamayıp "Anası yok oğlu olmuş işte Oğuz!" dedi.

KOCASIYLA ELTİSİNİN FOTOĞRAFLARINI YAKALADI

Konuşma sırasında yengesiyle kaçan Oğuz'un eşinin 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı "Seni kandırmış kadını hamile bırakmış! Madem arası kötü nasıl 4 aylık hamile kadın" dedi.

"O SENİN YENGEN! AHLAKSIZ"

Oğuz'un yengesi uğruna terk ettiği hamile eşi de yayına bağlanarak kocasıyla eltisinin yazışmalarını yakaladığını açıkladı. Hamile eş daha sonra ise fotoğrafları yakaladığını da söyleyerek herkesi yüzleştirdiğini söyledi "Tek pişmanlığım o gün Revşan'ı yolup kapıya atmalıydım tek pişmanlığım bu" dedi.

Müge Anlı eltilerin yüzleşme sırasında Revşan'ın terk edilen eşe "Senin neyine özeneceğim" demesi üzerine "Kocasına özenmişsin daha neyine özeneceksin! O Oğuz da çok ahlaksız ahlaksızın dibi! O senin yengen! Karın hamile yuh devenin nalı diyeceğim bu benim diyebileceğim en ağır küfür oluyor burada! Kızım senin hiç mi kalın yok? " diyerek sinirlendi.