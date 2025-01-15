MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yoğun bakımda yatan kardeşinin karısıyla kaçtı! Hamile eş kocasıyla eltisinin fotoğraflarını yakaladı! "Hiç utanmıyorum"

Yoğun bakımda yatan kardeşinin karısıyla kaçtı! Hamile eş kocasıyla eltisinin fotoğraflarını yakaladı! "Hiç utanmıyorum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı canlı yayınında yine sınırları zorlayan olaylar vardı. Kardeşi yoğun bakıma giren Oğuz, yengesiyle kaçtı. Oğuz'un karısının 4 aylık hamile olduğu ortaya çıkarken yengenin "Hiç utanmıyorum "demesi ağızları açık bıraktı. Müge Anlı ise kendini tutamadı.

Yoğun bakımda yatan kardeşinin karısıyla kaçtı! Hamile eş kocasıyla eltisinin fotoğraflarını yakaladı! "Hiç utanmıyorum"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de ilginç olaylar vardı. Sosyal medyayı sallayan olaylardan biri de yengesiyle kaçan Oğuz oldu. Oğuz'un annesi canlı yayın katılarak yaşananları anlatırken yenge yayına bağlandı.

Yoğun bakımda yatan kardeşinin karısıyla kaçan Oğuz'un annesi Nurzade Hanım "Oğuz'u aldı bıraktı gitti İdris'e ben baktım" dedi.

Kayınbiraderiyle kaçan genç kadın canlı yayına bağlanınca Nurzade Hanım "Utanmıyor mu?" diyerek isyan etti gelinin sözleri ağızları açık bıraktı.

Ekran görüntüsü 2025-01-15 121625

Oğuz ile kaçan gelin Revşan "Utanmıyorum neden utanıyım! Ben o adamı hastaneye götürürken kayınvalidem neredeymiş! Utanmıyorum hiç de utanmıyorum. Ben çırpınırken kimse yanımda yoktu" deyince Müge Anlı ise dayanamayıp "Anası yok oğlu olmuş işte Oğuz!" dedi.

Ekran görüntüsü 2025-01-15 122218

KOCASIYLA ELTİSİNİN FOTOĞRAFLARINI YAKALADI

Konuşma sırasında yengesiyle kaçan Oğuz'un eşinin 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı "Seni kandırmış kadını hamile bırakmış! Madem arası kötü nasıl 4 aylık hamile kadın" dedi.

Ekran görüntüsü 2025-01-15 133248

"O SENİN YENGEN! AHLAKSIZ"

Oğuz'un yengesi uğruna terk ettiği hamile eşi de yayına bağlanarak kocasıyla eltisinin yazışmalarını yakaladığını açıkladı. Hamile eş daha sonra ise fotoğrafları yakaladığını da söyleyerek herkesi yüzleştirdiğini söyledi "Tek pişmanlığım o gün Revşan'ı yolup kapıya atmalıydım tek pişmanlığım bu" dedi.

Ekran görüntüsü 2025-01-15 134051

Müge Anlı eltilerin yüzleşme sırasında Revşan'ın terk edilen eşe "Senin neyine özeneceğim" demesi üzerine "Kocasına özenmişsin daha neyine özeneceksin! O Oğuz da çok ahlaksız ahlaksızın dibi! O senin yengen! Karın hamile yuh devenin nalı diyeceğim bu benim diyebileceğim en ağır küfür oluyor burada! Kızım senin hiç mi kalın yok? " diyerek sinirlendi.

Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı ile Tatlı Sert
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MYNET ÖZEL| Eğitim masrafı değil 'milyonluk' yatırım!

MYNET ÖZEL| Eğitim masrafı değil 'milyonluk' yatırım!

'Ucuza satmaya devam edeceğiz, yüksek fiyata almasınlar' 320 TL fark

'Ucuza satmaya devam edeceğiz, yüksek fiyata almasınlar' 320 TL fark

Karı-kocanın boğazı kesildi, kız kardeş kalbinden bıçaklandı! Kahvaltı sofrasında 3 cansız beden bulundu

Karı-kocanın boğazı kesildi, kız kardeş kalbinden bıçaklandı! Kahvaltı sofrasında 3 cansız beden bulundu

Babaannesi dedesi adına araba almak isteyenler dikkat!

Babaannesi dedesi adına araba almak isteyenler dikkat!

Sosyal sigortalar ve GSS'de yeni dönem! 2008'den öncesi sigortası olanlar dikkat: Resmi Gazete'de yayımlandı

Sosyal sigortalar ve GSS'de yeni dönem! 2008'den öncesi sigortası olanlar dikkat: Resmi Gazete'de yayımlandı

Yoğun bakımdaki kocasının kardeşiyle kaçtı! Her detay mide bulandırdı! "En ağır küfür" deyip...

Yoğun bakımdaki kocasının kardeşiyle kaçtı! Her detay mide bulandırdı! "En ağır küfür" deyip...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.