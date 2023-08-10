Mahalle halkı akarsu üzerinde kurulan havuzda serinliyor

Göktepe Mahalle’sinin denize uzak olması sebebi ile vatandaşlar sıcak havalarda akarsu üzerinde yaptırdıkları yüzme havuzunda serinliyor. Mahalle halkı kendi imkanları ile yaptırdıkları yüzme havuzu çevresinde hem piknik yapıp hem kendilerini serin sulara bırakıyor.

Göktepe Mahalle halkından Üstün Yaşa havuzla ilgili olarak, “ Mahallemizin denize uzaklığı 70 kilometre olması nedeniyle mahalle halkı denize gitmekte zorlandığı için yaz aylarında havanın sıcak olması sebebi ile mahalle olarak serinlemek amacıyla kendi imkanlarımız ile bu alanı kepçe yardımı ile yüzme havuzuna dönüştürdük. Burada mahalle halkının hem piknik yapabilecekleri hem de yüzebilecekleri bir yer yaptırdık. Mahalle halkımız bu yüzme havuzunda çok iyi vakit geçiriyor” ifadesini kullandı.

