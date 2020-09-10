Mahalle mahalle gezerek sorunları dinliyor

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, belediyeciliğin sahada halkı birebir dinleyerek yapıldığını belirterek, hizmet yolunda halk için halkla birlikte bu yola çıktıklarını söyledi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, mahalle mahalle gezerek vatandaşlar ve muhtarların sorunlarını dinliyor. Yapılan hizmetleri yerinde inceleyen Nesrullah Tanğlay, mahallelerin eksikliklerini ise yerinde tespit ediyor. Mahalle gezilerini sürdüren Tanğlay, son olarak Saray ve Hersan mahallelerine giderek çalışmaları yerinde inceledi. Belediyeciliğin sahada yapılması gerektiğini ifade den Başkan Tanğlay, "Belediyecilik sahada ve yerinde görerek ihtiyaçları gidererek mahallelerin eli ayağı kulağı olan muhtarlarımızla sıkı bir şekilde çalışıp halkımızı birebir dinlemektir. Halkımız için halkımızla biz bu hizmet yoluna çıktık. Kentin sağlıklı büyüyebilmesi için doğru kararlar almamız gerekiyor. Bu doğru kararları almak için sürekli sahada olmamız gerekiyor, günün yarısı sahadayız, özellikle hizmet bakımından eksik olan mahallelerde pozitif ayrımcılık yaparak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Halkımızın gönlüne girerek çalışmalarımızla onların yaşam kalitelerini yükselterek ve hayır dualarını alarak yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

