YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Mahalle mahalle gezerek sorunları dinliyor

Mahalle mahalle gezerek sorunları dinliyor

BİTLİS HABERLERİ  | 10.09.2020 13:56 | Son Güncelleme

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, belediyeciliğin sahada halkı birebir dinleyerek yapıldığını belirterek, hizmet yolunda halk için halkla birlikte bu yola çıktıklarını söyledi.Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, mahalle mahalle gezerek vatandaşlar ve muhtarların sorunlarını dinliyor.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, belediyeciliğin sahada halkı birebir dinleyerek yapıldığını belirterek, hizmet yolunda halk için halkla birlikte bu yola çıktıklarını söyledi.
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, mahalle mahalle gezerek vatandaşlar ve muhtarların sorunlarını dinliyor. Yapılan hizmetleri yerinde inceleyen Nesrullah Tanğlay, mahallelerin eksikliklerini ise yerinde tespit ediyor. Mahalle gezilerini sürdüren Tanğlay, son olarak Saray ve Hersan mahallelerine giderek çalışmaları yerinde inceledi. Belediyeciliğin sahada yapılması gerektiğini ifade den Başkan Tanğlay, "Belediyecilik sahada ve yerinde görerek ihtiyaçları gidererek mahallelerin eli ayağı kulağı olan muhtarlarımızla sıkı bir şekilde çalışıp halkımızı birebir dinlemektir. Halkımız için halkımızla biz bu hizmet yoluna çıktık. Kentin sağlıklı büyüyebilmesi için doğru kararlar almamız gerekiyor. Bu doğru kararları almak için sürekli sahada olmamız gerekiyor, günün yarısı sahadayız, özellikle hizmet bakımından eksik olan mahallelerde pozitif ayrımcılık yaparak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Halkımızın gönlüne girerek çalışmalarımızla onların yaşam kalitelerini yükselterek ve hayır dualarını alarak yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben''Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben'
PARTNER Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Vali Atay “Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak”
Vali Atay “Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak”
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
FETÖ sanığı eski albaydan "İsyankar olabilirim ama..." savunması
FETÖ sanığı eski albaydan "İsyankar olabilirim ama..." savunması
Gültak: "Tarihi Mersin evlerini yaşatalım"
Gültak: "Tarihi Mersin evlerini yaşatalım"

Bitlis Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
04:18
Sabah
05:42
Öğle
12:14
İkindi
15:47
Akşam
18:35
Yatsı
19:53

Bitlis Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Deva Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Adilcevaz
Tatlısu Eczanesi
Ahlat
Sifa Eczanesi
Guroymak
Yeni Eczanesi
Hizan
Su Eczanesi
Tatvan
Şifa Eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Başkan Tanğlay, sünnet olan çocukları ziyaret etti
Başkan Tanğlay, sünnet olan çocukları ziyaret etti
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ahlat İSDER 179 üniversite öğrencisine burs veriyor
Ahlat İSDER 179 üniversite öğrencisine burs veriyor
Ambulans Süphan Dağı’Nda Kaza Yaptı; 2 Yaralı
Ambulans Süphan Dağı’Nda Kaza Yaptı; 2 Yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.