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Mahalle meydanı ulusal yarışma ile yenilenecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.07.2020 09:55 | Son Güncelleme

Talas ilçesinde bulunan Mevlana Mahallesi meydanı, düzenlenen ulusal yarışma ile yeni çehresine kavuşacak.Mimarlar Odası ile Talas Belediyesi ortaklığında “Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması” süreci başladı.

Mahalle meydanı ulusal yarışma ile yenilenecek

Talas ilçesinde bulunan Mevlana Mahallesi meydanı, düzenlenen ulusal yarışma ile yeni çehresine kavuşacak.
Mimarlar Odası ile Talas Belediyesi ortaklığında “Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması” süreci başladı. Talas Mevlana Mahallesi’nde bulunan meydan ulusal yarışma ile yenilecek. Talas Belediyesi ile Mimarlar odası Kayseri şubesinin ortaklaşa düzenlediği yarışma Eylül ayının sonunda sonuçlanacak. ,
Yarışma süreci ile ilgili olarak Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Halil Çevik: "Katılımcı, şeffaf bir süreç sağlayan yarışmaların proje elde etmek için en doğru yol olduğuna inanıyoruz. Yarışma sonucu olarak elde edilen nitelikli ürünlerin kentimizin geleceğine önemli katkılar sunacağını biliyoruz. Yönetime ilk geldiğimiz günden itibaren Mimarlar odası Kayseri şubesi 15. Dönem yönetim kurulu olarak yerel idareler ile özel sektör kurumlarına ‘yarışma ile yap’ fikrini anlatıp, yarışmalar için çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda Talas belediyesi ile Mevlana mahallesi meydanını baştan tasarlayarak kente kazandırmak için bu ulusal yarışmayı düzenledik. Bu fikrimize sıcak bakıp bize destek veren başta Talas belediye başkanı sayın Mustafa Yalçın bey olmak üzere yarışma sürecine emek verip, katkı sunan tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederim. Başka Yarışma süreçlerimiz önümüzdeki günlerde devam edecek. Amacımız Kayseri’de tüm kurumlara ‘Yarışma ile Yap kültürünü kazandırıp kentimizin geleceğine katkı sunmak" dedi.

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Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
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Başak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tekinsoy Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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