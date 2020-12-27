Mahalledeki çocukların oyuncaklarını "İrfan dede" yapıyor

Plastik yerine ahşap oyuncakların daha çok tercih edildiğini anlatan Orhan, "İnsanlar oyuncakların sadece plastikten oluştuğunu düşünüyor. Ben bu anlayışa karşıyım. 6 torunum var ama onlara hiç plastik oyuncak almıyorum. Yaptığım oyuncakları torunlarım çok beğendi. Onlarla oyun oynuyorlar." dedi.

Orhan, ürettiği oyuncaklarla ilgili çok olumlu tepkiler aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Eş, dost ve akrabalarımdan olumlu tepkiler alıyorum. Bugüne kadar birçok ürün yaptım. Bunlardan bazılarını çocuklara hediye ettim. Diğerlerini ise torunlarıma veriyorum. Görenler çok beğeniyor. Yaptığım oyuncakları bal mumu ve zeytinyağı karışımıyla boyuyorum. Oyuncaklar doğal yöntemlerle boyanmış oluyor. Ahşap konusuna çocukluğumdan beri ilgim vardı. Elime bir ağaç geçse hemen onu değerlendirmeye çalışırım. Pandemiden dolayı zamanımızın büyük kısmı evde geçiyor. Ben de televizyon izlemek yerine zamanımı bu şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. İnşallah emekli olduktan sonra bu uğraşı meslek haline getiririm."

