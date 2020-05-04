YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Mahalleli sokağa çıkma kısıtlamalarında komşularını unutmadı

Mahalleli sokağa çıkma kısıtlamalarında komşularını unutmadı

DENİZLİ HABERLERİ  | 04.05.2020 11:35 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çal ilçesinde bir mahallede durumu iyi olan vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamalarında maddi durumu kötü olan komşularına yaklaşık 6 bin ücretsiz ekmek dağıttı.Çal ilçesi Selcen Mahallesi’nde maddi durumu iyi olan vatandaşlar, komşularını unutmayarak örnek bir davranışa imza attı.

Denizli’nin Çal ilçesinde bir mahallede durumu iyi olan vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamalarında maddi durumu kötü olan komşularına yaklaşık 6 bin ücretsiz ekmek dağıttı.
Çal ilçesi Selcen Mahallesi’nde maddi durumu iyi olan vatandaşlar, komşularını unutmayarak örnek bir davranışa imza attı. Mahallede sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde maddi durumları nedeniyle ekmek stoklayamayan vatandaşlar için başlatılan uygulamaya tüm mahalle dahil oldu. Mahallede maddi durumu iyi olan vatandaşlar sırayla ücretsiz ekmek dağıtımı yaptı. Ücretsiz ekmekler muhtar vasıtasıyla mahallede bulunan 236 haneye ulaştırıldı. Mahallede 3 haftadan bu yanan devam eden sokağa çıkma kısıtlamalarında yaklaşık 6 bin ekmeğin dağıtıldığı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yatalak oğlunun gözlerini 6 yıldır yara bandıyla kapatıyorYatalak oğlunun gözlerini 6 yıldır yara bandıyla kapatıyor
Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da cinayet işlendiği sanılan evde Hint keneviri bulundu

Adana'da cinayet işlendiği sanılan evde Hint keneviri bulundu

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Yağmur sonrası görsel şölen

Yağmur sonrası görsel şölen

Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Denizli Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:24
Sabah
05:57
Öğle
13:05
İkindi
16:53
Akşam
20:04
Yatsı
21:30

Denizli Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Arca Eczanesi
Merkezefendi
Aykut Eczanesi
Merkezefendi
Ezgi Eczanesi
Merkezefendi
Hazar Eczanesi
Merkezefendi
Elif'in Eczanesi
Pamukkale
İnanöz Eczanesi
Pamukkale
İnceoğlu Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Denizli’den tahliye olacak yükümlülerin ve terhis olacak askerlerin otobüsleri hazır

Denizli’den tahliye olacak yükümlülerin ve terhis olacak askerlerin otobüsleri hazır

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Denizli'de Hava Durumu

Denizli'de Hava Durumu

Minik öğrenciler, harçlıklarının yarısını Van’a gönderdi

Minik öğrenciler, harçlıklarının yarısını Van’a gönderdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.