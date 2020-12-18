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Mahmut Çınar, kent kültür söyleşilerinin konuğu oldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 18.12.2020 15:47 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği Kent Kültür Söyleşileri, online olarak devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği Kent Kültür Söyleşileri, online olarak devam ediyor. Etkinliğin bu ayki konuğu sevilen müzisyen ve akademisyen Mahmut Çınar oldu.
Tepebaşı Belediyesi’nin beğeniyle takip edilen ve şehrin kültür geleneği haline gelen Kent Kültür Söyleşileri, sevilen isimleri Eskişehirlilerle bir araya getirmeyi sürdürüyor. Koronavirüs dolayısıyla online olarak devam eden söyleşinin bu ayki konuğu sevilen müzisyen ve akademisyen Mahmut Çınar oldu. Koordinatörlüğünü Haydar Ergülen’in yaptığı “Mahmut Çınar’la Sazlı Sözlü” adlı söyleşide; sinema, tiyatro, müzik ve edebiyat gibi konular üzerine sohbet gerçekleştirildi. Çınar’ın yürüttüğü Askıda Sanat adlı projenin ele alındığı söyleşide, Çınar’ın kaleme aldığı “Bu Su Hiç Durmaz Bülent Ortaçgil” kitabından da bahsedildi.
Daha sonra söyleşi, Mahmut Çınar’ın gitarıyla birlikte “Güz Geçer”, “Satır Satır” ve “Sen Benim Şarkılarımsın” adlı şarkıları seslendirmesiyle sona erdi.

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