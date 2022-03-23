Mahmut Tuncer kimdir? Mahmut Tuncer kaç yaşında ve nereli?

Mahmut Tuncer Malatya'dan Urfa'ya göç etmiş Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olan Tuncer, Karakeçili aşireti'dendir. Tuncer, Urfaspor'da profesyonel oyuncu olarak görev aldı. Mahmut Tuncer 80 bestenin yanı sıra 20 film çalışmasına imza attı. İşte ayrıntılar...

MAHMUT TUNCER KİMDİR?

1961 Şanlıurfa doğumlu Mahmut Tuncer küçük yaşlardan itibaren futbolla ilgilenmiştir. 1979'da Urfa'nın kurtuluşunu kutlamak için İbrahim Tatlıses'in sahne almaması üzerine Mahmut Tuncer sahneye çıktı.

İzzet Altınmeşe, Bedia Akartürk, Selahattin Alpay gibi ünlü isimlerin o dönemde menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu, Mahmut Tuncer ile tanıştı ve onu Ankara'ya götürdü. 1979'da TRT Radyosu'nun açtığı sınavlara katıldı ve birinci oldu. 1980'de "Uyandım Sabah ile" isimli ilk albümünü çıkardı. Ardından neredeyse her yıl albüm çıkardı. Tuner, 2000'li yıllarda uzun süre Flash TV'de eğlence programı sundu.

MAHMUT TUNCER FİLMLERİ

Hep Yek 3 (2019)

Sinyalciler (2017)

Yeşil Deniz[3] (2015)

Fırıldak Ailesi (2014)

Üç Kağıtçılar (2008)

Umutlara Güneş Doğsun (2005)

Tel Örgü (1995)

Mutsuzlar (1990)

Yabancı (1988)

Yeter (1988)

Vahşiler (1987)

Muhteşem Urfalı (1987)

Sevda (1986)

Garip (1986)

Veda Türküsü (1986)

Kader Böyle İstedi (1986)

Gizli Yara (1985)

Sensiz Yaşayamam (1985)

Uç Güzel Güvercinim (1984)

Feryat (1983)

İkimiz de Sevdik (1983)

Can Kurban (1983)

Ağlayan Gülmedi mi? (1982)

Milcan (1981)

MAHMUT TUNCER ALBÜMLERİ

Yeter (1980)

Yar Yüreğim Yar (1982)

Sevdim Seni (1983)

Sen Ağlama (Raks) (1987)

Nazlana Nazlana (1991)

Muhtar Emmi (1993)

Milcano (1995)

Meleğim (1997)

Maşallah (Uzelli Stereo) (1999)

Kalbimde Sen (2000)

Kaderim Ağlıyor (2001)

Cenderme (2002)

Hıyriye (2003)

Hediye (2004)

Hasretim (2003)

Bileydim (2006)

Bu Nasıl Sevda (2011)

Mahmut Tuncer (2013)

Ankara (2013)

Zalim Orta Dünya (2015)

Lo by Mahmut Tuncer (2018)

