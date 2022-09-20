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Mahsun Kırmızgül 'Prestij Meselesi'nde Alişan'ı yok mu saydı? Alişan'dan flaş yorum

20.09.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahsun Kırmızıgül'ün Prestij Müzik’in kuruluş hikâyesini anlatacağı filmde Alişan'ı yok saydığı iddia edildi. Haluk Levent, Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'ün hikâyesine odaklanacak olan filmle ilgili yapılan yorumlara Alişan hemen yanıt verdi.

Mahsun Kırmızgül 'Prestij Meselesi'nde Alişan'ı yok mu saydı? Alişan'dan flaş yorum

Bir döneme damga vuran Prestij Müzik’in kuruluş hikâyesinin anlatılacağı sinema filminde kadro yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Filmde Engin Hepileri Hilmi Topaloğlu'nu canlandırırken; Prestij Müzik’in ortaklarından Burhan Aydemir’i Eser Yenenler, eşini ise Melisa Döngel canlandıracak. Biran Damla Yılmaz'ın da rol alacağı filmde Haluk Levent, Özcan Deniz ve Haluk Levent’i kimin oynayacağı ise henüz bilinmiyor. Öte yandan 'Prestij Meselesi'nin ekibi 18 Eylül’de sete çıkacak. Müzikal izleri de barındıracak olan filmin 2023 yılında vizyona girmesi planlanıyor.

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"3 gariban müzisyenin içlerindeki bitip tükenmeyen azimlerinin gerçek hikâyesi geliyor" denen basın bülteninde Alişan'ın yer almaması dikkat çekti. Alişan sosyal medyadaki paylaşımda "Mahsun Kırmızıgül'ün Alişan'ı yok saymasına şaşırdık" notunu görünce hemen yanıt verdi.

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Alişan açıklamasında "91-94 arası işleniyormuş filmde. Ben 95-96 arası girdim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Mahsun Kırmızıgül
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