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"Mahzen-9" operasyonlarında Kayseri'de yakalanan 23 şüpheli adliyede

AA AA
15.03.2024 11:02
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, 6 ilde organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-9" operasyonları kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "Yılan B." lakaplı B.Ş'nin İncesu ilçesinde kendi oluşumunu kurarak illegal yapılanmaya girdiği, yanında yer alan ve "sağ kolu" olarak bilinen F.İ. aracılığıyla diğer örgüt üyelerine emir ve talimatlar verdiği, ayrıca bu kişilerin İncesu'da silahlı eylemler gerçekleştirdiği iddiasıyla 29 adrese yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İncesu Adliyesi'ne sevk edildi.

İncesu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlenen adreslerde 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, el telsizi, demir kelepçe ve 50 tabanca mermisi ele geçirildiği öğrenildi.

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