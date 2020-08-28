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Makam koltuğu haczedilen başkana, Aydınlı sporculardan anlamlı hediye

AYDIN HABERLERİ  | 28.08.2020 13:30 | Son Güncelleme

Aydınlı sporcular, makam koltuğu haczedilmek istenen ve bir süredir plastik sandalyeye oturan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’ya makam koltuğu hediye etti.Aydın’ın İncirliova ilçesinde önceki dönemde işten çıkarılan personellerin açtıkları davayı kazanması sonrasında belediye makamındaki eşyalar haczedilmek istenmişti.

Aydınlı sporcular, makam koltuğu haczedilmek istenen ve bir süredir plastik sandalyeye oturan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’ya makam koltuğu hediye etti.
Aydın’ın İncirliova ilçesinde önceki dönemde işten çıkarılan personellerin açtıkları davayı kazanması sonrasında belediye makamındaki eşyalar haczedilmek istenmişti. Yaşanan olay sonrasında haczedilmek istenen makam koltuğuna ihtiyacı olmadığını ifade eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, bir süredir plastik sandalyede vatandaşlara hizmet veriyordu. Bu durum karşısında duyarsız kalmayan İncirliovalı sporcular Emel ve Melek Urfalıoğlu, Başkan Kaya’ya makam koltuğu hediye etti.
“Bize çok destek oldu”
Kick boks alanında birçok madalya kazanan Emel ve Melek kardeşler; “Birçok başarıya imza atarken, başkanımız hep yanımızdaydı. Bizlere çok destek oldu. Başkanımızın plastik sandalyede oturmasına gönlümüz razı olmadı. Biz de başkanımıza koltuk hediye etmek istedik” dedi.
“Bizim için makam koltuğu önemli değil”
Yapılan sürpriz karşısında mutluluğunu dile getiren Başkan Kaya ise “Kick Boks sporcusu şampiyon kızlarımız Emel ve Melek Urfalıoğlu’na, ağabeyleri Nazmi ve kıymetli babaları Sebahattin kardeşlerime hediye ettikleri yeni makam koltuğu için teşekkür ediyorum. İcranın geldiği gün haciz memurlarına söylemiştim. İncirliova’ya hizmet etmek için bana koltuk lazım değil demiştim. Bizim için önemli olan makam koltuğu değil, sizler gibi başarılı ve çalışkan çocuklarımızın tertemiz kalplerindeki sevgi ve saygı makamıdır. Evlatlarımız sizler çalışmaya devam edin, Aytekin Başkanınız her zaman yanınızda” dedi.

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