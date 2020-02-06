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Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder:

MALATYA HABERLERİ  | 06.02.2020 17:11 | Son Güncelleme

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Borç faizlerinin silinmesini ve borçların 1 yıl ertelenmesini talep ettiklerini söyledi.Battalgazi Belediyesi’nin Şubat ayı 2.

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder:

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Borç faizlerinin silinmesini ve borçların 1 yıl ertelenmesini talep ettiklerini söyledi.
Battalgazi Belediyesi’nin Şubat ayı 2. oturumuna başkanlık eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yaptığı konuşmada, “Malatya’yı ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a depremzedelerin vergi borçlarının silinmesi veya ertelenmesi için dosya verdiklerini ifade ederek, “Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak dün Battalgazi’mizde depremzedeleri ziyaret etti. Biz bir dosya hazırlamıştık, programında kendilerine dosyayı verdik. Gerek esnaf gerekse de kurumlar üzerinde oluşan faiz yüklerinin silinmesi, silinmese dahi en azından 1 yıl ötelenmesi hususunda taleplerimizi ilettik. Diğer Battalgazi ile alakalı olarak belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları ve bu çalışmaları yaparken duyduğumuz maddi ihtiyaçları kendilerine ilettik. Bu sıkıntılarımızdan İller Bankası ile ilgili yaşanan sorunları iletme imkanımız oldu. Yine SGK ve Maliye borçları ile ilgili sıkıntıları sayın bakanımıza sunduk. Sayın bakanımız ilgili Bakanlarla konuşup bu sıkıntıların çözülmesi için çalışacaklarını ifade ettiler. İnşallah bölgemiz için hayırlı olur, yaralarımızın sarılmasına katkı sunar” dedi.
Mart ayı Meclis toplantısı 4 Mart 2020 Çarşamba günü saat 14.00’a toplanmasına karar verildi.

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