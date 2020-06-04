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Malatya belediyesine yeni iş makineleri

MALATYA HABERLERİ  | 04.06.2020 17:39 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan 106 işmakinesinden 47’si törenle teslim edildi.Malatya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisindeki hizmet ve yatırımlarını daha etkili ve kısa sürede tamamlamak amacıyla alımını gerçekleştirmiş olduğu 106 araçtan 47 tanesini teslim alarak araç filosuna güçlendirmeye devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan 106 işmakinesinden 47’si törenle teslim edildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisindeki hizmet ve yatırımlarını daha etkili ve kısa sürede tamamlamak amacıyla alımını gerçekleştirmiş olduğu 106 araçtan 47 tanesini teslim alarak araç filosuna güçlendirmeye devam ediyor. İş makinelerinin teslim töreninde konuşan firma yetkilisi Makine Yüksek Mühendisi Göndür Pusat tarafından basın mensuplarına bilgiler aktarıldı.
Teslim edilen iş makinelerinin tamamının yerli tasarım olduğunu belirten Pusat, “Araçlarımızın Malatya’ya ve Belediyemize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün burada bulunan araçlarımız düşük yakıt tüketimi, performans ve sürücüsüne sunduğu konforla çok fazla tercih edilmektedirler. Araçlarımızı tasarlarken operatör için gerekli olan bütün kolaylıklar düşünülerek üretilmiştir. Altıgen kabin sağladığı geniş görüş açısı, kabin içi aydınlatma, arka geri görüş kamera ve hava süspansiyonlu koltuğu ile operatörün araca hâkimiyetini artırmaktadır. Ayrıca zorlu kış şartlarında kullanılacağından camların buzlanmaması için ısıtma sistemi. Firmamıza ait araçların 2 yıl 3 bin saat garanti süresi bulunmaktadır” dedi.
Teslim alınan iş makinelerinin içerisinde ise, kazıcı yükleyici, paletli ekskavatör, motor greyder, lastikli yükleyici ve toprak silindiri olarak bilinen araçlar yer alıyor.

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