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Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçelerde de dezenfekte yapıyor

MALATYA HABERLERİ  | 31.03.2020 16:56 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde de dezenfekte çalışmaları yapıp yoğun mesai harcıyor.Korona virüs önlemleri kapsamında temizlik, dezenfekte çalışmalarını sık sık yapan Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalarını ilçelerde de yapıyor.Çalışmalar kapsamında Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde cadde ve sokaklar temizlenerek, dezenfekte edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde de dezenfekte çalışmaları yapıp yoğun mesai harcıyor.
Korona virüs önlemleri kapsamında temizlik, dezenfekte çalışmalarını sık sık yapan Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalarını ilçelerde de yapıyor.
Çalışmalar kapsamında Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde cadde ve sokaklar temizlenerek, dezenfekte edildi. Yeni arazöz makinalarıyla yapılan çalışmalarla Akçadağ ve Doğanşehir’in cadde ve sokakları temizlendi. İlçe meydanları, parklar ve insanların yoğun olarak kullandığı mekanlar yıkanarak, dezenfekte edildi.
Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Akçadağlılar ile Doğanşehirliler hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.
Temizlik ve dezenfekte çalışmaları Malatya’nın bütün ilçelerinde yapılacak.

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