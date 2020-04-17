YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya Büyükşehir Belediyesi maske dağıtacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi maske dağıtacak

MALATYA HABERLERİ  | 17.04.2020 18:07 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Çiğdem Tozkoparan Semt Konağında günlük olarak 10 bin adet maske üretilmeye geçilirken, Pazartesi gününden itibaren de 200 ayrı ekiple maske dağıtımına başlanacak.Malatya Büyükşehir Belediyesi dünyada ve ülkemizde yayılan korona virüs salgınına karşı önlem ve tedbirler almaya devam ediyor.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, korona virüs tedbirleri kapsamında yaptıkları maske çalışmasıyla ilgili verdiği bilgide, “10 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye’nin bu virüs ile daha yakından tanışması ile birlikte ülkemizde, devletimiz ve hükumetimizin almış olduğu kararların yerelde uygulanması noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak büyük gayret ve çalışma içerisindeyiz.

Malatya Büyükşehir Belediyesi maske dağıtacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Çiğdem Tozkoparan Semt Konağında günlük olarak 10 bin adet maske üretilmeye geçilirken, Pazartesi gününden itibaren de 200 ayrı ekiple maske dağıtımına başlanacak.
Malatya Büyükşehir Belediyesi dünyada ve ülkemizde yayılan korona virüs salgınına karşı önlem ve tedbirler almaya devam ediyor.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, korona virüs tedbirleri kapsamında yaptıkları maske çalışmasıyla ilgili verdiği bilgide, “10 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye’nin bu virüs ile daha yakından tanışması ile birlikte ülkemizde, devletimiz ve hükumetimizin almış olduğu kararların yerelde uygulanması noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak büyük gayret ve çalışma içerisindeyiz. 2 Nisan 2020 Perşembe Günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan video konferans ile AK Parti Belediye Başkanları ile yapmış olduğu toplantıda bizlerle de bir görüşmeleri oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşleri doğrultusunda ‘Malatya bir tekstil kentidir’ özellikle buradaki tekstil sektörünün hep birlikte Sadece Malatya’nın değil Türkiye’nin hatta diğer ülkelerinde ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir merkez olması gerektiği yönünde bizlere talimatları oldu” dedi.
Maske üretimi yapan il içindeki ve dışındaki hemşehrilerimize ait firmalar tarafından 5 milyonun üzerinde üretim yapıldığını söyleyen Gürkan, “Firmalarımız bu üretimlerini talep olduğu takdir de iki katına kadar çıkarabilme kapasitesine sahipler. Bu tekstil fabrikaları içerisinde sadece bir tanesi, Malatya insanına hizmet etme noktasında, Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığında aldığımız izin doğrultusunda getirdiğimiz kumaşları ilgili fabrikaya teslim ettik. İlgili fabrika sadece Malatya insanına maske ve tulum üretme noktasında yoğun bir çalışma içerisinde, haftada 20 bin tulum ve haftada 1 milyon maske üretiyor” ifadelerini kullandı.
Pazartesi gününden itibaren MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 200 ayrı ekip ile maskeleri vatandaşlara ulaştırılacaklarını söyleyen Gürkan, “Büyükşehir Belediyemizin 444 51 44, 153 ve 185 hattı ile vatandaşlarımızdan gelen taleplerin değerlendirilmesi yapılıp ve vatandaşlarımızın ihtiyacının giderilmesi yoluna gidilecektir. Büyükşehir Belediyesini bünyesinde hizmet veren Çiğdem Tozkoparan Semt Konağımıza bir makine aldık. Vatandaşlarımız bize gelip ‘maske dikelim ve ilgili ihtiyaç sahiplerine ulaştırılsın’ noktasında talepleri oldu. Çiğdem Tozkoparan Semt Konağımızda da günlük olarak vatandaşlarımız tarafından 10 bin adet maske üretiliyor” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi maske dağıtacak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Korona virüsünü yok ettiği iddia edilen bitkisel dezenfektan

Korona virüsünü yok ettiği iddia edilen bitkisel dezenfektan

Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Malatya Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:13
Sabah
05:41
Öğle
12:31
İkindi
16:13
Akşam
19:12
Yatsı
20:33

Malatya Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Akademi Eczanesi
Merkez
Berat Eczanesi
Merkez
Gedik Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Ümit Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Besi damında kurduğu serada hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlıya gözaltı

Besi damında kurduğu serada hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlıya gözaltı

Malatya'da çay ocakları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

Malatya'da çay ocakları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

Malatya’da gıda denetimleri arttırıldı

Malatya’da gıda denetimleri arttırıldı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Yeni jandarma komutanı göreve başladı

Yeni jandarma komutanı göreve başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.