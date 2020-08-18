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Malatya Büyükşehir Belediyesin’den sahtekarlık açıklaması

MALATYA HABERLERİ  | 18.08.2020 16:23 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi, personellerinin isimlerini kullanılarak yardım talebinde bulunulduğunu ifade ederek, vatandaşların böyle bir durum karşısında durumu kolluk kuvvetlerine bildirilmesini istendi.Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Son günlerde Malatya Büyükşehir Belediye personellerimizin isimleri kullanılarak yardım talebinde bulunulduğuna dair duyumlar almaktayız.Ülkemizin ve ilimizin deprem felaketi, arkasından pandemi nedeniyle zor günler geçirdiği bu günlerde asılsız taleplere itibar edilmemesi, yardım talebinde bulunanlar hakkında kolluk kuvvetlerine anında bilgi verilmesi hususu kamuoyuna duyurulur” denildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesin’den sahtekarlık açıklaması

Malatya Büyükşehir Belediyesi, personellerinin isimlerini kullanılarak yardım talebinde bulunulduğunu ifade ederek, vatandaşların böyle bir durum karşısında durumu kolluk kuvvetlerine bildirilmesini istendi.
Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Son günlerde Malatya Büyükşehir Belediye personellerimizin isimleri kullanılarak yardım talebinde bulunulduğuna dair duyumlar almaktayız.
Ülkemizin ve ilimizin deprem felaketi, arkasından pandemi nedeniyle zor günler geçirdiği bu günlerde asılsız taleplere itibar edilmemesi, yardım talebinde bulunanlar hakkında kolluk kuvvetlerine anında bilgi verilmesi hususu kamuoyuna duyurulur” denildi.

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Akşam
19:24
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Malatya Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Elif Eczanesi
Merkez
Melis Eczanesi
Merkez
Özşifa Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
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