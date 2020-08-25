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Malatya Büyükşehir Malazgirt’te

MALATYA HABERLERİ  | 25.08.2020 16:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi’nin 949.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi’nin 949. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ahlat 1071 Obası’nda tanıtım standı açtı. Stantta, Malatya ile ilgili tanıtım çalışmaları yapılıyor.
Bitlis’in Ahlat İlçesinde kurulan Ahlat 1071 Obası Etkinlik Alanına davet edilen 40 şehir arasında Malatya da yer aldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan tanıtım standında gelen misafirlere Malatya’nın tarihi ve özellikleri hakkında bilgiler aktarılırken ayrıca çeşitli ikramlarda da bulunuluyor. Ahlat Belediyesi’nin yürüttüğü etkinlikler kapsamında çeşitli sergiler de düzenleniyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde üretilen el sanatları eserleri katılımcılara tanıtılıyor.
Ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetlerini anlatan broşürler de misafirlere takdim ediliyor.

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