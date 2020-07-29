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Malatya Büyükşehir zabıtadan bayram denetimi

MALATYA HABERLERİ  | 29.07.2020 15:16 | Son Güncelleme

Malatyalıların Kurban Bayramı’nı daha huzurlu ve sağlıklı bir ortamda geçirebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi denetim ve önlemlerini artırdı.Malatya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunun 24 Temmuz 2020 Cuma günü Vali Aydın Baruş başkanlığında yaptığı toplantıda, Covid-19 tedbirleri kapsamında her arefe günü Akpınar civarında kurulan geçici pazarın yasaklanması kararı alındı.

Malatyalıların Kurban Bayramı’nı daha huzurlu ve sağlıklı bir ortamda geçirebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi denetim ve önlemlerini artırdı.
Malatya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunun 24 Temmuz 2020 Cuma günü Vali Aydın Baruş başkanlığında yaptığı toplantıda, Covid-19 tedbirleri kapsamında her arefe günü Akpınar civarında kurulan geçici pazarın yasaklanması kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede çeşitli önlemler aldı.
Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ayrıca kent genelinde tatlı imalathanelerinde gıda denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde hijyen koşulları, imalathanelerin temizliği başta olmak üzere iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi. Ekipler, imalathanelerde üretilen ürünlerden analiz içinde numuneler aldılar.

“Kimseye müsamaha göstermeyeceğiz”
Bayram denetimleri ve önemleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Hüseyin Hanbay, Kurban Bayramı öncesi Akpınar ve civarında kurulan geçici pazarın covid-19 salgını nedeniyle Hıfzısıhha Kurulu kararıyla kurulmasının yasaklandığını bölgede hiç kimseye müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.
Tatlı imalathanelerinde denetimlerin sıklaştırıldığını belirten Hanbay, “İnsan sağlığını tehdit edecek hiçbir şeye müsamaha göstermiyoruz. İşletme ruhsatları, olması gereken evraklar ve genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı ve Covid 19 salgını sürecinde almış olduğumuz ek tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol ediyoruz. Bunlara uymayan esnaflarımızla ilgili de başta uyarılarımız olmak üzere yasal işlemler yapıyoruz” şeklinde konuştu.

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