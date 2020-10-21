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Malatya Büyükşehir’den Altay Kışlası’na sosyal tesis

MALATYA HABERLERİ  | 21.10.2020 16:57 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokol çerçevesinde Altay Kışlası içerisine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan kışla, yatakhane, misafirhane, kafeterya gibi sosyal tesislerin temel atma töreni düzenlendi.Tören, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İstihkâm Albay Ahmet Ergüden, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve ilgili birim müdürlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokol çerçevesinde Altay Kışlası içerisine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan kışla, yatakhane, misafirhane, kafeterya gibi sosyal tesislerin temel atma töreni düzenlendi.
Tören, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İstihkâm Albay Ahmet Ergüden, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve ilgili birim müdürlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Altay Kışlası alanında yapılacak olan Sosyal Tesisler ile ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, tesisin 13 odalı ve 1+1 şeklinde sosyal alanlar olarak yapılacağını ifade etti. Okyay Altay Kışlası’na yapılacak tesislerin Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan protokol gereği yapıldığını da belirtti. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin imar işlerini yaparken kamu olarak değerlendirilen kurumlarla ilgili çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, “Milli Savunma Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı’na ait Altay Kışlası’nın bin 100 dönümü bilindiği gibi Belediyemize devredilmiştir. Bu devrin karşılığında yapılan protokol çerçevesinde de Altay Kışlası’na birliklerimizin ihtiyaç duyduğu kışla, yatakhane, misafirhane benzeri sosyal tesislerin yapılması ile ilgili hükümlülüğü de Büyükşehir Belediyesi olarak bizler almıştık. Şuanda sosyal tesis inşaatının temeli atılıyor. Bu temelin Altay Kışlamızda görev yapan askerlerimize, subaylarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Biz belediye olarak bir tarafta şehrin diğer imar işleriyle uğraşırken diğer taraftan da kamu olarak değerlendirdiğimiz askeriye anlamında, milli eğitim anlamında, emniyet anlamında ve gerek diğer kurumlarla ilgili çalışmalarımızı da yoğun bir şekilde yürütüyoruz. Bugün Altay Kışlası’nın ve ilgili birliklerin ihtiyaç duyacağı sosyal donatı alanlarını, kışlalarını, yatakhanelerini, misafirhanelerini, kafeteryalarını yaparken, Milli Eğitim Müdürlüğümüze de yeni bir bina, diğer taraftan Emniyet Müdürlüğümüze de Polis Evi yapılması noktasında da çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
Gürkan, kamu kurumlarına gerekli alt yapı ve diğer desteklerin Büyükşehir Belediyesi tarafından verildiğini ve verilmeye devam edeceğini ifade etti. Gürkan, “Belediye olarak vatandaşlarımızın hizmetlerini yürütürken diğer taraftan da vatandaşımıza hizmet eden kamu kuruluşlarına da gerekli alt yapı ve bu tür hizmetlerin desteği yine Büyükşehir Belediyemiz tarafından verilmeye devam etmektedir. İnşallah Altay Kışlası’na yaptığımız işler karşılığında da mera alanı ile birlikte yaklaşık 2 bin 500 dönümlük arazinin de Malatya’mızın sanayisinin daha sağlıklı, daha üretken, daha verimli ve daha konforlu hizmet üretebilecek bir mekânda yapılması için planlama çalışmalarımız devam ediyor. Bütün hizmetlerimizin Malatya halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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